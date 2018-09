21 22 23 settembre - “Musei in Versi” e Giornate Europee del Patrimonio 2018 a Manfredonia (Foggia) 21/09/2018 Il prossimo week end, venerdì, sabato e domenica 21-22-23 settembre 2018, il Castello svevo angioino di Manfredonia e il Parco Archeologico Santa Maria Maggiore di Siponto saranno il contenitore di un ricco programma di iniziative: “Musei in Versi” e Giornate Europee del Patrimonio 2018 con il progetto “L’arte di condividere”. Un fine settimana dedicato agli incontri e ai dibattiti con la cittadinanza e con la comunità scolastica, di cui lo scopo sarà di costruire legami più stretti e significativi fra i luoghi della cultura e il territorio, la comunità, le associazioni e le genti che essi rappresentano.

Venerdì sera dalle ore 20:00 in “Musei in Versi” sarà presentato il libro “Con tutto l’amore che ho”, autore Padre Andrea Tirelli. Il frate de-scrittore più che scrittore, come ama definirsi, alternando tempi di lavoro di parrocchia con la passione per la scrittura, pone la parola fine al suo secondo lavoro. Un romanzo fortemente influenzato dalla sua esperienza parrocchiale che, alternando ilarità a momenti di profonda commozione, racconta uno spaccato di ordinaria vita di periferia con protagonisti due personaggi diametralmente opposti che concedendosi la possibilità di conoscersi finiscono per scoprire la reciproca bellezza che li porterà a fondersi in un’unica storia. Il suo primo romanzo “Il Viaggio di ritorno”, con le sue oltre 1600 copie vendute, ha raggiunto l’obiettivo di aver dato inizio alla costituzione di un fondo di nano-credito a favore di soggetti non bancabili ormai noto come “Ti presto fiducia”, torna con la pubblicazione di questo nuovo romanzo.

Sabato mattina, Giornate Europee del Patrimonio 2018. Le Giornate Europee del Patrimonio (GEP) sono una manifestazione promossa nel 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea. In Italia vi aderiscono i luoghi della cultura statali, i musei civici, gallerie, fondazioni e associazioni.



l tema dell’edizione 2018 “L’Arte di condividere” (The Art of Sharing) riprende e sviluppa quello promosso da ICOM per la Giornata internazionale dei musei 2018 e adottato dal Ministero per i beni e le attività culturali in occasione della Festa dei Musei, nell’ottica di costruire legami più stretti e significativi fra i luoghi della cultura e i territori, le comunità, le associazioni e le genti che essi rappresentano. Quest’anno, il Museo Nazionale di Manfredonia ed il Parco Archeologico di Siponto, facente parte del MiBAC - Polo Museale della Puglia, focalizzano l’interesse sull’importanza dell’insegnamento e dell’associazionismo come opere essenziali nell’arte della condivisione, dedicando queste giornate alla memoria del segretario dell’Associazione di volontariato “Alternativa Arte” e docente di storia dell’arte, Arturo Claudio Girardi.

A partire dalle ore 9:00, appuntamento presso la sala “Torre Annunziata” del Castello dove il Direttore del Museo, Alfredo de Biase, aprirà la giornata con i saluti istituzionali. Dalle ore 10.00 alle ore 11.00, i relatori Lorenzo Attanasio, Responsabile S.C.N. per il Museo, Michela Serafino e Loredana Mondelli, volontarie S.C.N. presenteranno i progetti realizzati nel Castello di Manfredonia durante l’anno 2017/2018 con la collaborazione del Servizio Civile Nazionale. Dalle ore 11:00 alle ore 11:30, Nino Passiante, Presidente di Italia Nostra – Sez. Foggia, presenterà il lavoro svolto durante quest’anno dall’Associazione. Dalle ore 11.30 alle 13.:00, Arturo Claudio Girardi, Docente di storia dell’arte e segretario dell’Associazione “Alternativa Arte”, argomenterà sul tema dell’associazionismo come opera essenziale dell’arte attraverso le testimonianze della Prof.ssa Piera Fattibene, Dirigente Liceo Scientifico “G.Marconi” – Foggia; della Prof.ssa Roberta Cassano, Dirigente I.I.S.S. “Giannone-Masi” – Foggia; di Aldo Bruno, Presidente Centro Servizi Volontariato della Provincia di Foggia e del resto dei colleghi e membri appartenente ad “Alternativa Arte”.





Orari di apertura



Castello svevo angioino di Manfredonia Parco Archeologico di Siponto 21 settembre dalle ore 08:30 alle ore 23:00 21 settembre dalle ore 12:30 alle ore 21.30 (ultimo ingresso alle 22.00) (ultimo ingresso alle 21:00)



22 settembre dalle ore 9:00 alle ore 23:00 22 settembre dalle ore 08:30 alle ore 24:30 (ultimo ingresso alle 22.00) (ultimo ingresso alle 23:30)



23 settembre dalle ore 10:00 alle ore 20:00 23 settembre dalle ore 8:30 alle ore 21:30 (ultimo ingresso alle 19:00) (ultimo ingresso alle 21:00)