Cassano delle Murge (Bari) - Le stelle d’autunno e la spedizione astronomiche alle Lofoten 19/09/2018 Sabato 22 settembre 2018 presso il Cea Solinio di Cassano delle Murge la Società Astronomica Pugliese organizza un raduno dedicato all’osservazione delle stelle autunalli e alla presentazione della sua spedizione artica che partirà il prossimo novembre alle isole Lofoten in Norvegia per visitare uno degli ambienti naturali tra i più belli del mondo e uno dei posti migliori per osservare e fotografare le aurore boreali.

L’arcipelago delle isole Lofoten è situato ben al di sopra del circolo polare artico ed è caratterizzato da una temperatura mite grazie alla Corrente del Golfo che lambisce le sue coste oceaniche affacciate sul Mar di Norvegia.

La spedizione, composta da ben 26 membri, si inoltrerà tra i fiordi delle Lofoten in 4x4 per settecento chilometri visitando i centri e le isole più importanti. Per il whale safari farà tappa ad Andenes, situata sull’isola di Andoya al margine della piattaforma continentale con un grande canyon sottomarino, il Bleiks Canyon, luogo preferito da orche marine, megattere e balenotteri. La spedizione si trasferirà a Svovlaer, la capitale delle Lofoten, percorrendo la Fv976, la meravigliosa strada turistica che costeggia l’oceano del Mar di Norvegia.

Da Svolvaer si partirà in gommone per l’eagle-sea safari e osservare le magnifiche aquile del mare che dominano i cieli e la natura incontaminata e selvaggia di queste isole.

Si farà tappa a Laukvik per visitare il Polarcenter e fotografare le aurore all’ombra del suo faro.

La spedizione è patrocinata dalle riviste Coelum Astronomia e Sapere Scienza della Edizioni Dedalo.

La serata astronomica sarà dedicata alle stelle e costellazioni del cielo autunnale con una presentazione tenuta dai divulgatori della Società Astronomica Pugliese. Sarà, inoltre, allestito un osservatorio astronomico con alcuni telescopi per osservare Giove, Saturno e Marte e gli altri oggetti del cielo.

Il Cea Solinio di Cassano delle Murge preparerà per i partecipanti un menù agrituristico con prodotti a km 0.

L’evento è presente su facebook “Le stelle d’autunno e le aurore polari in Norvegia”.

Info e prenotazioni al 3392929524