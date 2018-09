21 settembre - L'Orchestra Filarmonica Pugliese in un concerto dal titolo 21/09/2018 "Ultima sera d'estate", concerto dell'Orchestra Filarmonica Pugliese a Molfetta

Venerdì 21 Settembre a Molfetta, presso il Duomo Vecchio - Banchina Seminario, alle ore 20:15 si esibirà l'Orchestra Filarmonica Pugliese in un concerto dal titolo "Ultima sera d'estate". Diretta dal Maestro Giovanni Minafra, e con Gianluca Azzolini solista al pianoforte, eseguirà musiche di Beethoven.



Programma

Beethoven Piano concerto num.3 per pianoforte e orchestra, op.37

Beethoven Sinfonia num.1 op.21



L'evento è organizzato dall'Associazione Auditorium con il patrocinio del Mibac, della Regione Puglia e del Comune di Molfetta.



Ingresso libero