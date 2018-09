21 settembre - Presentazione del libro "Io, avvocato di strada" di Massimiliano Arena, Bari 21/09/2018 Prosegue l’esposizione della Mostra del Premio di Pittura "Notti Sacre d'Arte” che ospiterà venerdì 21 settembre alle 19.30 nella chiesa di Santa Teresa dei Maschi, nella città vecchia di Bari, la presentazione del libro "Io, avvocato di strada" di Massimiliano Arena, Avvocato, Direttore della rivista “Diritto Minorile” e responsabile dal 2005 dello sportello degli Avvocati di Strada di Foggia. Dialogherà con l’autore Valentino Losito, Giornalista, Consigliere nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Modera Cinzia del Corral.

Il libro racconta la storia di chi ha deciso di restituire dignità a chi l’ha persa e non sperava di riaverla

E' un viaggio. Un viaggio iniziatico, purificatore, che assume i tratti della storia di vita vissuta, percorrendo il cammino passo dopo passo con l’autore che lo ha vissuto in prima persona.

Ed è una metafora. La metafora del disagio che genera metamorfosi che si realizza nella consapevolezza dell’inutilità sfrenata contrapposta al bisogno tacitato dai modelli consumistici e disumani.

Nessuna retorica. Pagina dopo pagina, l'autore incontra e attraversa la vita di ogni altro per riscoprire, oltre gli stereotipi imposti, la dimensione ideale dell’Umanità nella vita degli ultimi e degli invisibili, ribellandosi a quella che Massimiliano Arena definisce una lunga e spensierata eutanasia esistenziale.

Un tipo di percorso che “Notti Sacre d’Arte” ha intrapreso nel mondo dell’Arte, della Cultura ma anche dell’impegno sociale con il sostegno alla Fondazione Alessandra Bisceglia - W Ale Onlus, nata per lo studio, la cura delle anomalie vascolari, per volontà degli amici e colleghi di Alessandra Bisceglia certi che la sua storia sia esempio di vita e di aiuto, coniugando il ricordo con l’impegno sociale.

“Notti Sacre d’Arte” è organizzato dalla A.p.s. Federico II Eventi su incarico di S.E. Mons. Francesco Cacucci, Vescovo dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, con la direzione artistica generale di Mons. Antonio Parisi, già responsabile della Musica Sacra presso la CEI, con la direzione artistica per le arti visive e performative del M° Miguel Gomez, Direttore Aertistico di BiBart, Biennale Internazionale di Arte Contemporanea di Bari Città Metropolitana e con la segreteria organizzativa di Cinzia del Corral.

Biografie

Massimiliano Arena

Avvocato divorzista di Foggia, è fondatore e responsabile dal 2005 del locale sportello degli Avvocati di Strada, che offre assistenza legale a senza tetto e immigrati. Per più di quindici anni ha seguito progetti di volontariato nel terzo mondo. Ha vissuto in Bolivia nel 2010, come responsabile in un progetto di avviamento al lavoro di giovani poveri dell’altopiano boliviano. E nel 2011 in Guinea Bissau ha curato l’apertura di una casa per l’accoglienza di orfani. È direttore della rivista «Diritto minorile». È stato giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, 2005/2007, e garante della Provincia di Foggia per l’Infanzia e l’Adolescenza, 2008.





Valentino Losito

Valentino Losito, giornalista bitontino, è stato per 25 anni collaboratore della Gazzetta del Mezzogiorno, prima come capo servizio di politica interna e poi come viceredattore centrale. Segretario dell’Ordine dei giornalisti della Puglia dal 2007 al 2010, diventa presidente nel 2013, per poi lasciare l’incarico nel 2017. Attualmente è consigliere nazionale dello stesso Ordine. Appassionato di giornalismo, politica, calcio, lirica, poesia e della sua città, a metà degli anni ’90 è stato promotore, a Bitonto, del Centro studi e documentazione Agorà. Sposato con Rita, papà di Caterina, Anna Chiara e Lorenzo, si è sempre interessato ai temi legati alla cittadinanza attiva e ai rapporti tra fede e politica in relazione soprattutto all’educazione delle giovani generazioni