Al San Paolo di Bari nasce “Il Favoloso Mondo”, Centro sperimentale per la prima infanzia e la genitorialità 19/09/2018 Venerdì 21 settembre la presentazione alla stampa

nel Centro Multimediale Karol della Fondazione Giovanni Paolo II

Un progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini

nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

BARI, 18 settembre 2018 - Si chiama il “Il Favoloso Mondo”, è un Centro sperimentale per la prima infanzia e la genitorialità, ha approccio montessoriano e punta a rispondere in modo personalizzato sia ai bisogni dei bambini sia a quelli delle famiglie, in termini di supporto educativo e conciliazione dei tempi famiglia-lavoro.

Nasce al quartiere San Paolo di Bari, con sede nella Fondazione Giovanni Paolo II onlus, capofila di progetto, e sarà illustrato alla stampa venerdì 21 settembre, alle ore 10.30, nella sede del Centro Multimediale Karol della stessa Fondazione, in via Marche 1.

Dei suoi contenuti, improntati al binomio comunità educante e periferie, e dei suoi servizi innovativi - tutti gratuiti - parleranno il presidente della Fondazione Puglia Paolo Spinelli e per la Fondazione Giovanni Paolo II il presidente Don Nicola Bonerba e la coordinatrice di progetto Stefania Monopoli. Interverranno il Garante dei minori della Regione Puglia, Ludovico Abbaticchio, e gli assessori al Welfare, alla Cultura e alle Politiche educative giovanili del Comune di Bari, rispettivamente Francesca Bottalico, Silvio Maselli e Paola Romano.

Il progetto, patrocinato dagli assessorati al Welfare e alla Cultura del Comune di Bari e dal Garante dei diritti del Minore Regione Puglia, ha come partner l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze Politiche; le associazioni Un clown per amico e Idee Felicità Contagiosa; le cooperativa sociali I Bambini di Truffaut e Marcovaldo; il Centro di servizio al volontariato San Nicola.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini (conibambini.org), organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.