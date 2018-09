Bari - CITTADINI UNIVERSITARI STATI GENERALI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2018 A LECCE 19/09/2018 LEO: “ABBIAMO CAPOVOLTO L’ITALIA. SIAMO UNA REGIONE DEL NORD PER QUANTO RIGUARDA IL DIRITTO ALLO STUDIO”

DOMANI E DOPODOMANI (20 E 21 SETTEMBRE)

LECCE – CASTELLO CARLO V





“Due giornate importanti, di studio e di formazione. Finalmente si parlerà di Diritto allo studio. È un evento straordinario, per la prima volta in Puglia. Noi affronteremo questo argomento con le associazioni studentesche, con gli amministratori locali e regionali, con tutte le Agenzie per il Diritto allo Studio d’Italia. Discuteremo di temi importanti che riguardano i nostri studenti, che riguardano le città, le sedi universitarie. Abbiamo predisposto tre tavoli tematici, tavoli di progettazione partecipata, su questi temi, Residenzialità sostenibile, Città accoglienti, Inclusione. Temi importanti che i nostri ragazzi vivono quotidianamente anche nel loro rapporto con le città. Un lavoro che alla fine vorrei portare non solo ai tavoli regionali ma anche a quelli nazionali”.



Così l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione Sebastiano Leo che questa mattina ha presentato in conferenza stampa gli Stati Generali del Diritto allo Studio 2018 che si svolgeranno a Lecce (Castello Carlo V) domani giovedì 20 e dopodomani venerdì 21 settembre dalle ore 9.00. In particolare il tema scelto per gli Stati generali 2018 è “Cittadini Universitari, studiare e vivere in una città sostenibile”.



“Il mio auspicio – ha continuato Leo - è che questo evento non resti solo una fotografia di quello che viene fatto, ma serva anche a stimolare e a produrre risultati anche a livello nazionale. Uno tra gli obiettivi che ci poniamo è quello di redigere una Carta dei Servizi degli studenti, una Carta che, io immagino, possa servire per i trasporti, per la mensa etc”.









Leo poi ha sottolineato come quest’anno ci sia stato un aumento importante del numero delle iscrizioni degli studenti in Puglia.



“Io penso – ha detto l’assessore Leo – che un buon diritto allo studio contribuisca molto a far salire le iscrizioni e noi in Puglia, da questo punto di vista, abbiamo capovolto l’Italia. Siamo una regione del nord Italia per quanto riguarda il diritto allo studio”.



“L'evento del 20 e del 21 settembre – ha concluso Leo - si pone in continuità ideale con gli Stati generali già svolti in altre regioni e si propone di tracciare gli scenari futuri del diritto allo studio in Italia e in Europa, per proseguire con l'avanzamento sul tema dell'accesso all'istruzione allo scopo di promuovere la più ampia diffusione delle tante iniziative intraprese a sostegno del diritto allo studio e in favore dell'accesso allo stesso”.



Hanno partecipato alla conferenza stampa anche il presidente Adisu Puglia Alessandro Cataldo (“sono orgoglioso di far parte di una squadra vincente, porteremo le nostre iniziative ai tavoli tematici per sottolineare come la Puglia sia una regione universitaria”), il direttore generale Adisu Puglia Gavino Nuzzo (“sarà un momento importante per discutere di come migliorare ancora di più la qualità dei servizi, sarà uno stimolo per migliorare anche la normativa nazionale ferma ormai a circa 20 anni fa”) e la dirigente dell’Ufficio regionale Marella Lamacchia (“oggi è importante offrire ai ragazzi anche una buona qualità urbana, tra i temi da affrontare come Sistema Puglia certamente quello delle città sostenibili”).



Agli Stati generali di Lecce parteciperanno, tra gli altri, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il sottosegretario all’istruzione Salvatore Giuliano.