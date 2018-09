Bari - ENAIP Puglia, ex dipendenti senza lavoro dal 2013. Laricchia (M5S): “Fare chiarezza sulla loro ricollocazione” 19/09/2018 La consigliera del Movimento 5 Stelle Antonella Laricchia ha depositato una nuova interrogazione indirizzata all’assessore al Lavoro Leo per chiedere chiarezza sul futuro dei lavoratori dell’ex ENAIP Puglia, rimasti senza impiego dal 2013 a seguito della liquidazione dell’ente.



“Al momento - spiega Laricchia - vi sono dei lavoratori non ancora ricollocati. Come scritto testualmente dall’assessore Leo nella risposta alla nostra interrogazione dello scorso marzo, “risultano non ultimate le ricollocazioni solo per alcuni soggetti con un basso livello di inquadramento e titolo di studio inferiore”. Per questo vogliamo sapere se sia stata fatta una ricognizione precisa sul numero dei lavoratori in attesa e, nel caso, conoscere quanti siano, quali siano state le modalità attuate dalla Regione per facilitare la ricollocazione del numero massimo possibile di ex lavoratori e con quali tempistiche”.



La consigliera pentastellata ha depositato anche una richiesta di audizione in VI Commissione della Dirigente della Sezione Formazione Professionale Anna Lobosco, e di Leo Caroli, Presidente della Task Force regionale.



“La vertenza dei lavoratori ex ENAIP - continua Laricchia - è stata, a suo tempo, seguita dalla Task Force regionale che avrebbe dovuto portare ad una risoluzione della stessa. Per questo vogliamo sapere dal Presidente Leo Caroli quale sia la situazione attuale dei lavoratori non ancora ricollocati e attendiamo i verbali richiesti da marzo scorso. Il nostro obiettivo - conclude - è aiutare questi lavoratori rimasti senza lavoro e senza risposte”.