Bari - KITE SURF - Il giovane surfista Paolo Morga primo nella categoria junior al campionato regionale di SUP 20/09/2018 Una volta nella vita ci saremmo chiesti se fosse possibile camminare sull'acqua come sulla terra. Sappiamo che questo per il principio di Archimede non è possibile, ma negli ultimi anni è diventato un vero e proprio sport grazie alle numerose discipline legate al surf, si chiama SUP. Il Sup Race è una specialità del surfing che si pratica stando in piedi su una tavola utilizzando una pagaia per la propulsione. Nella mattinata di domenica 16 settembre si é svolta la quinta ed ultima tappa del Primo Campionato Regionale di Sup Racing e Paddleboard 2018 presso Lido San Francesco alla Rena a Bari. Alla Race Open 2018, organizzata da TanaOnda Surf con il supporto della Federazione Surfing Fisw ed il patrocinio del comune di Bari, il giovane surfista Paolo Morga ha partecipato nella categoria junior classificandosi primo, un ottimo risultato considerato che il suo sport non è il paddle ma il Kite Surf, specialità per cui è Campione italiano juniores in carica. L’evento si è svolto sullo specchio d'acqua del Lungomare Umberto Giordano dinanzi alla zona fieristica, proprio qui Paolo per la prima volta ha gareggiato con la tavola del suo nuovo sponsor Blackloop Dynamicsport di Paolo Sanfelice. "E' stata una giornata interessante" dichiara con entusiasmo Paolo "ma ora il mio pensiero è rivolto agli allenamenti in attesa di iniziare il nuovo campionato italiano 2018 con il kite surf. Ringrazio intanto la Blackloop che ha deciso di credere in me per la diffusione ed il lancio dei nuovissimi prodotti per il Sup". La Blackloop del calabrese Paolo Sanfelice, attiva fin dal 2006 nella produzione di attrezzature per snowboard, windsurf e kitesurf, ha deciso di rilanciare la sua linea di prodotti per il surf facendo riferimento al Sup poiché ha una maggiore versatilità di utilizzo ed utenza. L'assetto grafico è made in Puglia, di una ragazza che ha perfettamente intuito le idee di Sanfelice. Per Paolo Morga e suo papà Carlo (che lo segue nelle gare nazionali ed internazionali) dopo aver avuto il supporto di Msc Crociere per il Kite, è ancor più gratificante essere stati scelti per portare il nome della Blackloop passeggiando sui mari, "sarà un po' come sentirsi sempre a casa" concludono.