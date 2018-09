Ruvo di Puglia (Bari) - FESTA DELLA LETTURA E DEI LETTORI, ATTRAVERSAMENTI TRA PAROLE E IMMAGINI 23/09/2018 Forte del riconoscimento di "Città che legge" per il biennio 2018-19, anche per quest'anno Ruvo di Puglia dedicherà due giorni alla "Festa della lettura e dei lettori" indetta dai Presidi del Libro.

Come già l'anno passato infatti, questa seconda edizione dell'iniziativa, in programma mercoledì 26 e giovedì 27, è coordinata dal locale Presidio del libro "Calliope" in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune e per questa edizione con il Circolo ARCI La Mancha e le associazioni Punti Cospicui e Drive In.



Ecco il programma dettagliato della due giorni:

Mercoledì 26 settembre dalle ore 18.30 nello spazio antistante libreria l'Agorà-Bottega delle Nuvole C.so Cavour 46 (in caso di pioggia presso la sede del circolo ARCI La Mancha):

Presentazione dell'iniziativa "Lettura ad alta voce" dai libri di Alessandro Leogrande a cura degli studenti delle scuole superiori della città

Parole dalla frontiera: testimonianze di ospiti "Il volo", proiezione del cortometraggio del regista Wim Wenders introduzione a cura del circolo ARCI La Mancha.



Giovedì 27 settembre dalle ore 19.00 nella Pinacoteca Comunale d'Arte Contemporanea, le associazioni Punti Cospicui e Drive In presentano il documentario:

"Un popolo di donne in viaggio"

alla presenza del regista Dario Iurilli

Direzione artistica e soggetto Clarissa Veronico

Collaborazione ricerca-azione Daniela De Leonardis

Regia, fotografia e montaggio Dario Iurilli Produzione Dimmi Cosa Vedi Lab - Punti Cospicui.

Progetto Corpi migranti con il sostegno di Regione Puglia - Sezione Relazioni internazionali.

Durante la serata "Lletture ad alta voce" dai libri di Alessandro Leogrande a cura degli studenti delle scuole superiori della città e del Patto per la Lettura Città di Ruvo di Puglia,

A fine serata piccolo aperitivo etnico offerto dalle donne protagoniste del documentario.



La "Festa della lettura e dei lettori" rientra fra le iniziative promosse dal "Patto per la lettura" sottoscritto a Ruvo di Puglia nel dicembre scorso e adottato poi lo scorso 9 agosto con delibera di Giunta Comunale.

Al patto hanno aderito per ora, oltre al l'Amministrazione Comunale, il Presidio del Libro "Calliope", gli istituti scolastici cittadini 1° C.D. "G. Bovio", 2° C.D. "S. Giovanni Bosco", I.T.E.T- "Tannoia", Liceo Scientifico "Tedone", Scuola dell'Infanzia Peter Pan, le Associazioni In Folio, Teatro Comunale di Ruvo di Puglia, AEDE, Forum Giovaniidee, Librogirotondo, La Capagrossa Coworking, Tra dire e fare, Fondazione Angelo Cesareo, Laboratori Tanè, La Mancha, Kuziba.



"Il Patto - dichiara l'assessora alla Cultura, Monica Filograno - è uno strumento di condivisione e collaborazione per la cura di un bene comune immateriale fra enti pubblici (comune e scuole) e soggetti privati (associazioni culturali e librerie) che hanno come obiettivo la promozione della lettura a tutti i livelli e attraverso i vari linguaggi: della poesia, del teatro, della musica, dell'animazione culturale in genere. Leggere significa seminare consapevolezza, alimentare la curiosità, aprirsi agli altri. Mi piacerebbe che i soggetti che del patto fanno parte si attivino per creare momenti di incontro, letture ad alta voce e dialoghi; che ci siano segni evidenti nella città è che ai riesca a promuovere azioni educative e generatrici di bellezza e civiltà. Gli appuntamenti di questa due giorni colgono bene tali obiettivi".