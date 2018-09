Coppa della Divisione, il Giovinazzo C5 esordisce con la Salinis 21/09/2018 Chiereghin: «Non abbiamo l’ansia del risultato, ma vincere ci caricherebbe di autostima»



Esordirà sabato pomeriggio il Giovinazzo C5 del presidente Antonio Carlucci nella Coppa della Divisione. Al PalaPansini, con fischio d’inizio fissato alle ore 16.00 (l’ingresso sarà gratuito) arriverà la Salinis C5, tornata in mano a Domenico Lodispoto, ai nastri di partenza del girone C di serie A2. Giovinazzo C5 e Salinis C5 sono entrambe inserite nel girone numero 6 della competizione, insieme ad Atletico Cassano, Barletta C5, Chaminade Campobasso, Civitella Colormax, Cus Molise, Diaz Bisceglie, Futsal Bisceglie, Futsal Canosa, Futsal Capurso, Futsal Ruvo, Manfredonia C5, Polisportiva Sammichele, Volare Polignano e Virtus Rutigliano. «Sarà un bel test a 15 giorni dall’inizio del campionato di serie B – le prime parole di Roberto Chiereghin, costretto a rinunciare all’indisponibile Piscitelli ed allo squalificato Marolla -. Non abbiamo l'ansia da risultato, ma ci teniamo particolarmente perché giochiamo davanti ai nostri tifosi e perché vincere è sempre bello, ci caricherebbe di autostima e ci farebbe lavorare con una maggiore consapevolezza. Tuttavia siamo consci delle difficoltà che sono quelle di incontrare una squadra di categoria superiore e poi abbiamo ancora giocatori che, per svariati motivi, stanno cercando una condizione fisica che non è ancora ottimale». I biancoverdi sono al lavoro dal 30 agosto scorso: «Sì è vero, stiamo lavorando bene, rispettando i tempi, - prosegue il tecnico - ma di sicuro non siamo ancora al top. La società ha lavorato veramente bene in estate, portando giocatori che hanno alzato di parecchio il tasso tecnico della squadra. Stiamo lavorando e giocando molto per cercare di amalgamare il prima possibile i riconfermati con i nuovi giocatori. L'obiettivo primario è quello di trasformare questo gruppo in una squadra. Poi, ne sono sicuro, ci divertiremo». Un occhio al campionato di serie B, al via il prossimo 6 ottobre, sempre in casa, con la Junior Domitia: Ci apprestiamo a disputare un campionato il cui livello qualitativo si è elevato per la presenza di roster veramente importanti. Il nostro obiettivo? Sarà quello di cercare di dar fastidio e giocarcela con tutti, partendo dalla consapevolezza di aver arricchito la squadra con giocatori di assoluto valore».