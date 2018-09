24 settembre - GIANCARLO CASELLI al SALENTO BOOK FESTIVAL - Nardň (Lecce) 24/09/2018 Presenta il nuovo libro nell'appendice del Festival Nazionale del Libro



Lunedì 24 settembre 2018

ore 19.00

Atrio del Castello Acquaviva - NARDO'

(in caso di maltempo nella Sala Consiliare)



Dopo i successi estivi, il "Salento Book Festival" torna con un'appendice nella città di Nardò. Lunedì 24 settembre 2018, alle ore 19.00, presso l'atrio interno del Castello Acquaviva di Nardò (attuale sede comunale), in piazza Cesare Battisti, il procuratore Giancarlo Caselli presenta il nuovo libro, edito da Laterza, "La verità sul processo Andreotti".

Intervista l'autore la giornalista Lara Napoli.

Introducono: Gianpiero Pisanello, Direttore Organizzato del Salento Book Festival; Ettore Tollemeto, Assessore alla Cultura del Comune di Nardò; Pippi Mellone Sindaco del Comune di Nardò; Loredana Capone, Assessore all'Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia.



Giulio Andreotti è stato assolto dall'accusa di associazione con Cosa nostra? Molti ancora oggi lo credono. Questo libro spiega come sono davvero andate le cose in uno dei processi più controversi e seguite della storia italiana. Il processo Andreotti è stato rilevante alla pari del Maxi Processo in quanto ha messo in luce aspetti importanti, passaggi chiave della società italiana, soprattutto i rapporti tra l’organizzazione criminale Cosa Nostra ed il sistema complessivo del Potere. A parlarne è Gian Carlo Casello. Giudice istruttore a Torino, ha guidato la Procura della Repubblica di Palermo, ed è stato poi procuratore generale e procuratore della Repubblica di Torino. Attualmente dirige l’Osservatorio di Coldiretti sulla criminalità nell'agricoltura e sulle ‘agro-mafie’.



L'evento si inserisce nelle attività del Salento Book Festival in collaborazione con il Liceo Scientifico "Leonardo Da Vinci" di Maglie, diretto dalla preside Annarita Corrado, ed è sostenuto dalla Regione Puglia - Assessorato all'Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia e dal Comune di Nardò.