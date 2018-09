26 settembre - Per “D'Autore D'Estate 2018”, La Giornata di Pippo Mezzapesa al cinema ABC di Bari 26/09/2018 LA GIORNATA DI PIPPO MEZZAPESA AL CINEMA ABC

DOPO LA PROIEZIONE, CONVERSAZIONE CON MEZZAPESA, GAETA, VIGILANTE, GESMUNDO, ROSSINI

Mercoledì 26 settembre – ore 20.30



Dopo il successo del primo appuntamento con la proiezione e la conversazione sul film “Due piccoli italiani” di Paolo Sassanelli, prosegue al Cinema Abc di Bari, la rassegna cinematografica e il ciclo di incontri “Serate D’Autore, Puglia d’Essai – Fotogrammi di vita”, che prevede in tutto 5 eventi. L’iniziativa rientra nelle attività di “D'Autore D'Estate 2018”, il progetto promosso dalla Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, e realizzato da Apulia Film Commission d’intesa con Agis e Anec di Puglia e Basilicata.



Secondo evento in cartellone è quello dedicato alla visione del cortometraggio “La giornata” diretto da Pippo Mezzapesa, ispirato al reportage giornalistico di Giuliano Foschini, con la sceneggiatura di Antonella Gaeta, e l’attore Franco Ferrante. Subito dopo la proiezione ci sarà la conversazione sui temi del caporalato, della condizione femminile, del lavoro, con Gaeta, Mezzapesa e Ferrante, insieme all’avvocato Maria Pia Vigilante, Pino Gesmundo, segretario regionale Cgil, Francesca Rossini, segretario dell’Unione Interregionale Agis di Puglia e Basilicata, coordinati dalla giornalista Maria Grazia Rongo.



La partecipazione all’evento è gratuita, fino a esaurimento posti, previa prenotazione al numero 080. 9644826

.



TRAMA: Paola Clemente, bracciante pugliese di quarantanove anni, muore di fatica sotto il sole del 13 luglio del 2015. Fatti e parole dell’inchiesta ai caporali che la sfruttavano sostanziano la ricostruzione delle sue ultime ore di vita. Un racconto affidato a voci di donna in viaggio sul pullman che le porta al lavoro nei campi del Sud.



“LA GIORNATA”, cortometraggio (2017). Durata 10 minuti. Genere. Drammatico. REGIA: Pippo Mezzapesa. SCENEGGIATURA: Antonella Gaeta, Pippo Mezzapesa. PRODUZIONE: Fanfara Film, Flai Cgil. DISTRIBUZIONE: EleNfanT DistriButioN. INTERPRETI: Anna Gambaccini, Franco Ferrante, Vito Facciolla. MONTAGGIO: Andrea Facchini. COSTUMI: Carme Balestra. SCENOGRAFIA: Nunzia Leone. FOTOGRAFIA: Michele D’Attanasio.