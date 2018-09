LANDXCAPE: OGGI LA PRESENTAZIONE A NARDO' E IL PRIMO DIALOGO SUL PAESAGGIO. DOMANI SPETTACOLO A TORRE GUACETO. 22/09/2018 landXcape

arte, narrazione, paesaggio

22 settembre - 18 ottobre 2018



Pensare il futuro del paesaggio rurale come luogo dove l’arte può abitare. Il paesaggio salentino, ad esempio, negli ultimi anni ha subito un profondo mutamento ed è il momento di interrogarsi su quale possa essere il futuro di questo paesaggio, partendo dal racconti dei luoghi, agevolandone la valorizzazione e la conoscenza



. Le Province di Brindisi, Lecce e Taranto colpite dal flagello della Xylella, si trovano a dover fare i conti con la propria identità e l’arte diventa strumento di riflessione e condivisione di un momento fragile, legato in maniera sostanziale (e antropologica) alla vita futura del territorio salentino. L’arte, quindi, come luogo di incontro fra due mondi: produttivo e culturale. In mezzo il territorio, il paesaggio, eredità da consegnare alle generazioni future. È questa l'essenza del progetto speciale LandXcape, un progetto culturale multisciplinare di valorizzazione integrata del patrimonio identitario e paesaggistico del Salento, attraverso i linguaggi dell’arte, il racconto e il paesaggio. LandXcape è un progetto che vuole restituire al pubblico, attraverso l’arte e la poetica narrativa dei luoghi, il senso della trasformazione (volontaria ed involontaria) del paesaggio, in un approccio multidisciplinare e intersettoriale.



Il progetto è sostenuto dalla Regione Puglia, Assessorato alle Industrie Culturali e Turistiche, attraverso i Poli Biblio-Museali di Lecce e Brindisi e attuato da Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con Biennale dei giovani Creativi d’Europa e del Mediterraneo (BJCEM), a valere sulle risorse FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), Puglia 2014 – 2020, Patto per la Puglia, Area di Intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”. LandXcapes nasce da un’istanza del territorio con la spinta delle associazioni di categoria, le associazioni ambientali e tutti gli stakeholders del mondo dell’agricoltura, del turismo verde, dell’artigianato, dell’ambiente.



Nelle azioni specifiche del progetto è prevista la realizzazione di un'azione di animazione territoriale finalizzata a sensibilizzare il territorio verso i temi trattati, preparare i portatori di interesse e gli abitanti all'arrivo degli artisti in residenza, amplificare l'azione di promozione e comunicazione dell'intero progetto.



Tre gli interventi che rientrano in questa fase di animazione territoriale:



• i dialoghi sul paesaggio, ovvero una serie di incontri, fra seminari, tavoli tematici, workshop, che costituiranno un unico percorso di ricerca, riflessione, dibattito, sul tema della trasformazione del paesaggio e delle culture che lo compongono, con lo scopo di aprire un percorso di ricerca sulla Rigenerazione paesaggistica, disciplina non ancora nata in Italia e che qui in Puglia acquisisce una priorità cogente anche in virtù di quello che sta accadendo agli uliveti a seguito dell’attacco della xylella. Sette gli appuntamenti in calendario nei sei parchi coinvolti nel progetto, da considerarsi come un unico grande convegno realizzato a tappe e tematizzato seguendo la specificità territoriale dei luoghi* (in fondo al comunicato il programma completo dei dialoghi sul paesaggio);

• gli incontri di narrazione del territorio "Il salento racconta", ovvero una rassegna di eventi di narrazione in natura sul tema del paesaggio e della terra, che accompagnerà la realizzazione della residenza creando un contesto di ascolto e racconto della memoria dei luoghi in una modalità low-tech e wellness all’interno dei parchi coinvolti. Un vero festival diffuso che ospita, in tre fine settimana di inizio autunno alcune tra le migliori narrazioni dedicate al paesaggio. Gli spettacoli sono realizzati da compagnie teatrali di rilievo del panorama nazionale, che conducono una ricerca in campo fra teatro e paesaggio. Tutti gli appuntamenti si svolgono con degli incontri di ascolto dei contadini e degli operatori dei territori coinvolti e delle passeggiate in natura che precedono lo spettacolo teatrale che si svolgerà in contesti naturali quali uliveti, macchia, boschi ecc. ** (il programma completo de "Il salento racconta").

• Le residenze artistiche dal 9 al 18 ottobre che ospiteranno nel territorio salentino 57 nel territorio salentino 57 artisti provenienti da tutto il bacino Euro-Mediterraneo, selezionati attraverso una call internazionale promossa da BJCEM tenutasi nei mesi scorsi a cui hanno partecipato più di 350 candidati da 21 Paesi diversi, e la selezione di una equipe di tutor professionisti. Si tratta di un programma di residenze artistiche finalizzato alla produzione di opere d’arte, nelle sue varie forme nel contesto rurale e naturalistico, alle quali è affidata la ricerca e la sperimentazione di nuove forme espressive, oltre che lo scambio culturale con realtà nazionali e internazionali, volte a rafforzare i legami culturali e l’internazionalizzazione dell’offerta culturale pugliese. Veri e propri laboratori creativi e produttivi che si svolgeranno, in forma residenziale, nei parchi della Rete dei Parchi del Salento (Parco Dune Costiere - Ostuni; Parco Torre Guaceto – Brindisi; Parco Otranto/Leuca – Otranto; Parco Litorale di Ugento - Ugento; Parco Porto Selvaggio - Gallipoli; Litorale Tarantino - Manduria) e saranno condotti da tutor professionisti. Al termine delle residenze, articolate secondo i sei temi specifici individuati (design, video/foto, narrazione, arte relazionale e paesaggio, performances, arti visive) avranno luogo momenti di restituzione pubblica nei luoghi della ricerca. Un evento pubblico di presentazione del percorso, del lavoro fatto e dei risultati raggiunti è già fissato al Museo Sigismondo Castromediano di Lecce per il 18 ottobre prossimo.



Infine, tra novembre e dicembre è previsto un design contest con la creazione di un premio sul design per un impiego innovativo del legno di ulivo in arredamento e produzione di merchandisign a brand Puglia, rivolto a designers e artigiani e finalizzato alla creazione di un catalogo di nuovi prodotti di design a brand Puglia.



*

DIALOGHI SUL PAESAGGIO

Dal 22 settembre al 18 ottobre



PARCO NATURALE REGIONALE PORTO SELVAGGIO E PALUDE DEL CAPITANO

22 settembre / h 10.30

Masseria Torrenova

ATTRAVERSAMENTI, PATRIMONIO E COMUNITÀ



PARCO NATURALE REGIONALE DUNE COSTIERE DA TORRE CANNE A TORRE SAN LEONARDO

29 settembre / h 10.30

Masseria Fontevecchia

#LANDSCAPE UNDER 35

Presentazione del documentario “Human’s Landscape”



RISERVA NATURALE DELLO STATO AREA MARINA PROTETTA DI TORRE GUACETO

5 ottobre

ore 17.00 / Centro Visite della Riserva

“Al Gawsit” presso Serranova

RACCONTI E MEMORIA DEI LUOGHI



PARCO NATURALE REGIONALE COSTA OTRANTO-SANTA MARIA DI LEUCA E BOSCO DI TRICASE

6 ottobre

ore 10.30 / Centro Canali, Vignacastrisi

PAESAGGI CONTEMPORANEI



RISERVE NATURALI REGIONALI ORIENTATE DEL LITORALE TARANTINO ORIENTALE

13 ottobre / h 19.00

Cantine Terre del Primitivo

RADICI NELLA TERRA

dialoghi del gusto



SEMINARIO DI APERTURA

8 ottobre / h 17.30 / MUSEO ARCHEOLOGICO RIBEZZO, Brindisi

Polo biblio-museale regionale

LANDXCAPE E GLI ARTISTI DELLA BJCEM

Apertura e presentazione della ricerca delle residenze artistiche BJCEM



PARCO NATURALE REGIONALE LITORALE DI UGENTO

DIALOGO

13 ottobre / h 18.00

Chiesa di Santa Filomena

(ex sala consiliare)

DESIGN NATURA



RESIDENZE INTERNAZIONALI D’ARTE

Dall’8 al 18 ottobre

Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano / Arti performative/Salvatore Tramacere

Riserva naturale dello Stato Area Marina Protetta di Torre Guaceto / Narrazione/Luigi D’Elia

Parco naturale regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo / Arti visive/Sara Ciracì

Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale / Foto-Video/Michela Cerini

Parco naturale regionale litorale di Ugento / Design/Crispino Lanza

Parco naturale regionale costa Otranto-Santa Maria di Leuca e bosco di Tricase / Land Art/Mauro Lazzari-Laura Biasco



RESIDENZE BJCEM DEI GIOVANI ARTISTI D’EUROPA E DEL MEDITERRANEO

6 residenze per 6 discipline in 6 parchi.

In un’edizione speciale della Biennale des Jeunes Creatives d’Europe et de la Mediterranée, 60 artisti under 35 provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo sono ospiti della Puglia per una ricerca artistica a tutto campo nei territori colpiti dalla malattia degli ulivi per abitare e immaginare il futuro del paesaggio rurale come luogo dove l’arte può abitare, nutrire, coltivare.



FESTA DI CHIUSURA

18 ottobre / BIBLIOTECA BERNARDINI – EX CONVITTO PALMIERI, Lecce

ore 17:30

Presentazione del lavoro delle Residenze

ore 21.00

CONCERTO/Koinè





**

IL SALENTO RACCONTA 2018 - LandXcape

Narrazioni lungo le vie della Natura di Puglia

Direzione artistica: Luigi D’Elia



Esiste una “via dei canti” dove finisce la terra e inizia il viaggio, una linea d’ulivi che fa scivolare l’ultimo lembo d’Italia nel mediterraneo degli approdi, delle maree, dei barconi. E’ una via che custodisce il patrimonio di memorie, gesti, segni, suoni degli uomini che questi ulivi gli hanno piantati, curati, cresciuti, potati, scongiurati, benedetti. E’ una linea di foglie argento che si confonde nel mare indaco, la cui vita batte nella terra rossa, nel vento e nel racconto.



IL SALENTO RACCONTA è un viaggio lungo questa via attraverso alcune tra le migliori narrazioni italiane dedicate al paesaggio, un “canto” corale e polifonico per la Terra. Sei racconti che dalla Sardegna, passando per Genova, la Romagna, l’Abruzzo fino al Salento, portano per la prima volta in Puglia una speciale sensibilità per il racconto della natura, del suo spirito e degli uomini della Terra.

Si comincia il 23 settembre per finire il 7 ottobre, con in aggiunta il concerto/festa finale il 18 ottobre alle 21.00 alla Biblioteca Bernardini, ex Convitto Palmieri di Lecce. (di seguito il dettaglio degli appuntamenti).



Domenica 23 settembre 2018

Area Marina Protetta di Torre Guaceto

ore 17.30 - Centro Visite Borgata Serranova

IL LUOGO DELL’ACQUA DOLCE – visita guidata

ore 18.30 - alla casa bianca di Pinuccio Bellanova

LA LUNA E I FALO’

Della Puglia e altre memorie - primo studio

Uno spettacolo di e con Luigi D’Elia e i BEVANO EST

Dopo lo spettacolo buffet/degustazione a cura del paniere dei produttori del Parco

Infoline e prenotazioni: 349 2581270 (incontro per la visita e lo spettacolo Centro Visite Torre Guaceto Borgata Serranova)



C’è una stagione che l’erba profuma di sera, i piedi vogliono stare scalzi, la notte promette un tremito. In quella stagione all’orizzonte, se socchiudi poco poco gli occhi, puoi scorgere una sfumatura, una nebbiolina, ma più leggera, una linea, densa. Quella è la linea delle storie, una foschia sottile che porta memorie, voci, carezze. Accade che quando ti investa tu ti possa ritrovare nudo, lì, sospeso… e poi, e poi è subito sera. C’è da andare via. A volte, solo a volte, sulla pelle, ti rimane come una salsedine, umida. Quelle, si, proprio quelle, sono le storie da raccontare. Quelle che rimangono sulla pelle.

Questo è un incontro di musiche e parole che vuole restituire quell’odore. Si parte da Torre Guaceto, un angolo di Puglia senza tempo, dai racconti dei suoi contadini, dalla voce delle stelle, dal battito delle sue acque.

LUIGI D’ELIA

Narratore, autore e costruttore di scene, conduce una delle ricerche più originali in Italia sul racconto della natura, attraverso una pratica del racconto diretta e senza intermediari con la natura e la sua materia. Ha raccontato in Italia, Svizzera, Spagna, Cile, Polonia, in italiano e in spagnolo. Ha all’attivo sei spettacoli e i suoi racconti hanno superato le 700 repliche. Ha vinto il PREMIO EOLO, il principale riconoscimento italiano per la ricerca nel teatro ragazzi, e per due volte il FESTIVAL FESTEBA’ di Ferrara. Con il libro ASPETTANDO IL VENTO, pubblicato da Becco Giallo, è stato finalista al PREMIO ANDERSEN di Letteratura per l’Infanzia. E’ autore di tre libri: LA GRANDE FORESTA (Titivillus Mostre Editoria 2012), ASPETTANDO IL VENTO (BeccoGiallo 2014), CAMMELLI A BARBIANA (Erasmo edizioni 2017). Dai suoi spettacoli sono nati eventi di attraversamento della natura, progetti d’arte pubblica, feste, progetti di forestazione partecipata. Il suo ultimo progetto artistico si chiama INTI, the landscape of the moving tales.

BEVANO EST

Il Bevano è un fiume romagnolo. Bevano Est è un’area di servizio sull’autostrada, un non-luogo dove si sfiorano pezzi di mondo di ogni genere. Bevano Est è un progetto musicale che nasce nel 1991. Una formazione di strumenti acustici che propone, con sottile ironia, una musica di propria composizione, sguaiata e delicata, che in teatro si siede scomposta, in osteria chiede ascolto e in piazza fa ballare. Una musica popolata. Un suono che setaccia le cose del mondo, senza sudditanza, senza scrupolo filologico, mettendo in pratica l’idea che l’arte, ogni tipo di arte, non sia un’entità chiusa, ma il centro di innumerevoli relazioni. Siate curiosi, e fatevi avanti.

Stefano Delvecchio, Fisarmonica bitonica

Davide Castiglia, violino

Giampiero Cignani, clarinetto, clarinetto basso



Sabato 29 settembre 2018

Parco naturale regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo

ore 19.30 – Fiume Morelli, Casa del Mare

I LUOGHI SEGRETI DELL’ACQUA – visita guidata

ore 21.00 – Fiume Morelli, Casa del Mare

IN TEATRO CON I PIEDI PER TERRA

Uno spettacolo agriculturale

con Andrea Pierdicca (voce) ed Enzo Monteverde (chitarra)

Regia di Antonio Tancredi, contributi video di Nicolò Vivarelli

Una produzione Radici nel Cielo

Infoline e prenotazioni: 348 1638228 (Incontro per visita e spettacolo Lido Morelli – SS 379 Bari-Brindisi, uscite Pilone o Torre Canne)

Questo spettacolo di RADICI NEL CiELO è un viaggio alla ricerca del senso di appartenenza alla terra e alla comunità umana. Il progetto è partito con un mese “on the road” attraverso le campagne italiane per realizzare il documentario “CON i PiEDi PER TERRA”: 4000 chilometri, 26 tappe e 70 interviste dove abbiamo ascoltato le storie e le voci di tanti contadini, artigiani, allevatori, medici, ricercatori scientifici e professori universitari. In parallelo è iniziato anche un altro viaggio tra quegli autori del passato che, come contadini, hanno lasciato nelle loro pagine i semi di un pensiero antico. Con “iN TEATRO CON i PiEDi PER TERRA - Spettacolo AgriCulturale” questi due percorsi si intrecciano insieme creando un unico viaggio in cui l’umanità di ieri e l’umanità di oggi si riuniscono in un grande convivio. Attraverso narrazione, musica e video, le parole dei nostri antenati insieme a quelle di chi oggi sta praticando un cambiamento reale si ritrovano in un pensiero comune: il rinnovamento della società dipende dalla cura della terra che dobbiamo tornare a riconoscere come sacra.

ANDREA PIERDICCA

Andrea Pierdicca, 1975, Osimo (AN). Dopo gli studi in Filosofia presso la Facoltà di Bologna, nel 2003 si diploma alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova. Fino al 2010 lavora come attore di prosa nei teatri italiani tra cui il Teatro Stabile di Genova, Torino e Bologna. Dal 2008 inizia un suo percorso come attore-narratore portando il teatro fuori dai teatri. Co-autore e co-regista dei suoi spettacoli. Periodicamente tiene seminari di recitazione. Oggi vive girando l’Italia e l’Europa seguendo la Via degli antichi Contastorie ed è coordinatore del progetto Radici nel Cielo.

IL PROGETTO “VIAGGIO TRA TERRA E CIELO”

È un progetto di ricerca artistica sull’appartenenza alla terra e alla comunità umana. Tutto comincia nell’autunno 2015 con un mese on the road su un furgone Westfalia alla ricerca di quelle persone che oggi propongono, nella loro vita quotidiana, un rinnovato rapporto con la terra. Questo viaggio è diventato un film-documentario, Con i Piedi per Terra. In parallelo, attraverso il teatro, si è intrapreso un percorso che ha portato alla nascita dello spettacolo agriculturale In teatro Con i Piedi per Terra, intenso e vivace confronto fra le voci di grandi autori del passato e contadini di oggi.



Domenica 30 settembre 2018

Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale

ore 17.00 – Masseria Cuturi

NELL’ANTICO BOSCO DEI CUTURI – visita guidata

ore 18.00 – Masseria Cuturi

IO SONO IL MIO LAVORO, STORIE DI UOMINI E DI VINI

Uno spettacolo di e con PINO PETRUZZELLI

Infoline e prenotazioni: 320 1570633 – 393 0198960 (Incontri per visita e spettacolo strada prov.le Manduria – San Pietro in Bevagna km 5, in corrispondenza di una grande quercia – Indicazioni Masseria Cuturi)

IO SONO IL MIO LAVORO - STORIE DI UOMINI E DI VINI è un grande affresco della storia d’Italia, dagli anni 30 ad oggi, visto attraverso gli occhi di chi lavora la terra. Dionigi, il protagonista dello spettacolo, è chiamato a ritirare un premio per un suo vino. Nell’ora che lo separa della cerimonia ripercorre le tappe della sua vita in una sorta di “Posto delle fragole” bergmaniano. E’ il racconto di un piccolo produttore. Piccolo ma straordinario. Il racconto delle sue lotte per arrivare a produrre un vino da sogno. Utopico, forse. Un vino in cui passato e presente, tradizione e modernità si fondono dando vita a un vino da premiare. Un vino capace di racchiudere in sé memoria di piccola e grande Storia. Il vino di Dionigi racconta della civiltà che lo ha prodotto e per questo rimanda, attraverso profumi e sentori, alla sacralità del vino. Ovvero la natura unita al lavoro dell’uomo. La straordinaria epopea di Dionigi si muove tra la grandine di agosto e la siccità, tra una burocrazia asfissiante e declivi da dissodare, tra i richiami di un posto fisso in una qualche industria cittadina e muretti a secco da rimettere in piedi. In questo mare il nostro Dionigi sa bene che la sua sopravvivenza risiede nell’essere insieme contadino, imprenditore e anche un po’ artista. IO SONO IL MIO LAVORO - STORIE DI UOMI I E DI VINI diviene così un affresco sul valore etico del lavoro. Un’etica da tramandare alle future generazioni come la più preziosa delle eredità, perché il lavoro ben fatto, oggi come ieri e come domani è sempre frutto di un forte legame tra generazioni. “Per fare un buon vino ci vogliono almeno il cinquanta per cento di vigneti vecchi.” Conclude Dionigi con saggezza.

PINO PETRUZZELLI

Scrittore e attore, dopo gli studi presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma, lavora per mettere la cultura al servizio di importanti cause sociali, andando a conoscere in prima persona le realtà che poi racconta. Fonda il Centro Teatro Ipotesi, che si occupa di temi legati al rispetto e alla conoscenza delle culture. La prima meta sono le riserve degli Indiani Pueblo in Nuovo Messico poi, per anni, attraversa le nazioni dell’area mediterranea vivendo come e con le persone che incontra. Conosce i principali artisti e intellettuali, ma anche la gente comune. Vive in case palestinesi e in case israeliane toccando con mano la fatica di vivere quel conflitto, dall’una e dall’altra parte. Dorme sotto lo stesso tetto di chi trascorre la propria vita nel deserto della sopravvivenza dove l’unica acqua disponibile è contaminata da fosfati. Conosce e frequenta l’attore algerino Rachid scampato ad un attentato terroristico in cui fu sterminata tutta la sua compagnia teatrale rea di aver rappresentato un testo scomodo. In Albania incontra chi ha conosciuto le torture e le prigioni del regime comunista di Enver Hoxha. Da questi viaggi nascono spettacoli in cui racconta la profonda umanità di chi è costretto a vivere situazioni difficili.



Venerdì 5 ottobre 2018

Parco naturale regionale Litorale di Ugento

Ore 19:30 – Nuovo Museo Archeologico di Ugento

UN MARE DI CULTURA E BIODIVERSITA’ – visita guidata

Ore 21:00 - Chiesa di Santa Filomena, Municipio di Ugento

CIELO NERO

Uno spettacolo di Francesco Niccolini e Pierpaolo Piludu

con Pierpaolo Piludu

voci bimbi registrate Luca Pisano e Ousseynou Seck

disegno luci Giovanni Schirru

sonorizzazione Matteo Sanna

regia Mauro Mou

Una produzione Cada die Teatro

Infoline e prenotazioni: 328 3424894 (Incontro per visita e spettacolo Municipio di Ugento)

Un viaggio lungo venticinque anni, dove si torna da una guerra e si parte per un’altra, ci si innamora e si fa a botte, si gioca, si ride e si fa l’amore: insomma si diventa adulti, si soffre di gelosia e solitudine, si seppelliscono i propri cari e una città bellissima e amata diventa un cumulo di macerie. Efisio e Antioco Mereu sono gemelli, due gemelli che più gemelli di così non si può. Eppure sono diversissimi, nei pensieri e nei destini: il primo è indifferente al fascismo che si avvicina, il secondo è anarchico e antifascista nell’animo e quando scoppia la guerra viene spedito sul fronte peggiore che ci sia, la Russia. Efisio invece, finisce in Marina, al sicuro, sul lungomare di Cagliari. Fino al ’43, quando i bombardieri americani riducono in polvere buona parte della città.

Cielo nero è l’ultima tappa di una ricerca portata avanti dal 2005, da Pierpaolo Piludu e dal Cada Die Teatro, in collaborazione con l’Università di Cagliari e l’Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna, sui bombardamenti di Cagliari del 1943. E’ stato realizzato un video-archivio con i racconti di 130 testimoni, un documentario prodotto dalla sede regionale della RAI e uno spettacolo teatrale con 20 allievi della scuola di Arti Sceniche de La Vetreria che ogni anno, nei giorni degli anniversari dei bombardamenti, viene portato in scena.

PIERPAOLO PILUDU

Nel 1982 insieme a Giancarlo Biffi e Alessandro Mascia dà vita a Cagliari al Cada Die Teatro, compagnia teatrale con la quale ancora oggi lavora. Con il Cada Die, con la regia di Giancarlo Biffi, partecipa come attore alla maggior parte degli spettacoli della compagnia che vanno in scena, oltre che in buona parte delle località della Sardegna, anche all’interno di numerose rassegne e Festival teatrali nazionali e internazionali (Asti, Santarcangelo, Spoleto, Berlino, Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna…). Collabora alla scrittura di diverse produzioni del Cada Die Teatro, è autore di alcuni monologhi del repertorio della compagnia e cura la regia dello spettacolo “L’ombra di Achille”, scritto e interpretato da Alessandro Lay. Scrive e cura la regia di diversi testi teatrali rivolti in particolar modo al mondo della scuola con studenti delle Elementari, Medie e Superiori.

CADA DIE TEATRO

Il cada die teatro nasce a Cagliari nel 1982. La compagnia, lavorando per un teatro che fosse il più vicino possibile alla realtà, ha individuato nella centralità dell’attore l’elemento principale della sua poetica teatrale. Per il cada die teatro “ricerca” ha significato trattare temi forti e vicini al proprio vissuto con linguaggi semplici e comprensibili, nel tentativo di costruire un teatro che fosse popolare senza per questo smettere di ricercare nuove forme di comunicazione.



Sabato 6 ottobre 2018

Parco naturale regionale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase

ore 20 – Castello di Andrano

PRODUTTORI DI PAESAGGIO – vista guidata/incontro con il parco

ore 21 – Cortile del Castello di Andrano

MARBLELAND

Uno spettacolo di e con Soledad Nicolazzi

drammaturgia e aiuto regia Dalia Padoa

musiche dal vivo Alessandra D'Aietti

progetto immagini e video Federico Pozuelo

progetto luci Fabio Ronconi

Una produzione Compagnia Stradevarie, Campsirago Residenza



Infoline e prenotazioni: 347 8130497 (incontro per visite e spettacolo Castello di Andrano)



Come trasformare una risorsa unica al mondo in una montagna di polvere: istruzioni per l'uso. Un a resco colorito di voci diverse, quante sono le professioni e le figure del mondo delle cave di Carrara di ieri e di oggi. Un lavoro di raccolta di interviste a cavatori, imprenditori, scultori, artigiani, camionisti, ambientalisti e persone che il mondo del marmo lo vivono da sempre, lo respirano. Il marmo bianco, l'unica materia prima esportata dall'Italia. Il blu della “valorizzazione del rifiuto” e la storia di una città che potrebbe avere le strade lastricate d'oro e invece è' uno dei comuni più indebitati d'Italia: un’economia da terzo mondo nel cuore del Belpaese. Un monologo sferzante e ironico, che racconta quello che è stato definito “il disastro ambientale più grande d'Europa”.

COMPAGNIA STRADEVARIE

Compagnia indipendente nata nel '99 che esplora le strade del teatro con generi e linguaggi diversi, dal teatro civile e di ricerca all’interazione fra teatro di figura, musica e parola. Al centro del lavoro storie contemporanee, fragili, grottesche, surreali. E rivoluzioni sotterranee. Storie che vengono raccolte, riscritte e raccontate, anche senza parole, con uno sguardo al femminile e una punta di ironia. “Gli spettacoli covano per anni sotto le nostre orecchie e poi, improvvisamente, si fanno urgenti. Ci piace svelare i trucchi, e guardarci negli occhi con lo spettatore. Crediamo davvero che il teatro sia per tutti e invitiamo, se possibile, qualche vecchia zia ai nostri debutti. Alcuni spettacoli sono per i bambini, nostri maestri”.

La Compagnia fa parte del più ampio progetto artistico della residenza di Campsirago.



Domenica 7 ottobre 2018

Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano

ore 16 – Torre dell’Alto

PAESAGGI IN EVOLUZIONE - visita guidata

ore 17 – Torre dell’Alto

TEMPESTE

L’olivo, il vino, le pietre

Trilogia della rinascita dalle Metamorfosi di Ovidio

Uno spettacolo scritto e narrato da Sista Bramini

polifonie della tradizione mediterranea e orientale trascritte e interpretate da Camilla Dell’Agnola e Valentina Turrini

Una produzione O Thiasos TeatroNatura

Infoline e prenotazioni: 349 6799790 (incontro per lo spettacolo e la visita Via Cantù, Santa Caterina c/o Grotta Capelvenere)



I miti non sono mai accaduti, ma accadono sempre. Quanto più un mito è antico, tanto più è ricco di futuro perché in esso sono custodite possibilità che ancora aspettano di realizzarsi. Quando la realtà appare senza scopo e senza via, tutti diveniamo vittime. La vita è per sua natura esposta alla catastrofe che cerchiamo il più possibile di evitare, ma è solo dopo una profonda crisi che si rinasce davvero. In Tempeste si narrano tre antichi miti che, in modo diverso, parlano di catastrofi e rinascite. In ciascun mito, da una catastrofe rinasce la vita sotto una nuova forma. Il primo, legato all’origine dell’olivo, è il mito di fondazione di Atene e della democrazia. Qui la previsione della catastrofe costringe un popolo a compiere una scelta decisiva per il futuro. Grazie a quella scelta la comunità fonda se stessa. Il secondo mito è legato alla nascita del vino: questa volta si tratta di una catastrofe sentimentale e la scelta che s’impone nel presente, proprio mentre infuria la tempesta, trasformerà il dolore individuale in un bene comune. Nel terzo mito a rinascere è il genere umano e la scelta va compiuta a catastrofe avvenuta, in uno spazio vuoto, un deserto in cui tutto sembra ugualmente possibile e impossibile. In questi tre miti sono evocate relazioni inedite tra gli dei, le donne, gli uomini e gli animali, relazioni che ci invitano a ripensarci e immaginarci in modo nuovo, forse per prepararci a un mondo nuovo…

Narrazione e polifonie s’intrecciano nel tessuto emotivo e spirituale delle storie e nel rapporto vivo e diretto con il pubblico e la natura.

SISTA BRAMINI

Autrice, regista, attrice e narratrice, dirige la compagnia O Thiasos TeatroNatura che ha fondato nel 1992 e la Sala CantieriScalzi di Roma. La spiccata vocazione a perseguire una via personale all’apprendimento la conduce sin dall’inizio della sua ricerca artistica all’ideazione di un progetto culturale originale. Pioniera di un ‘genere teatrale’ , il TeatroNatura, in cui un teatro a cielo aperto incontra l’ambiente naturale e a cui si ricorre sempre più per ritrovare un legame autentico tra arte, radici culturali e qualificazione del paesaggio, interviene in ambiti diversi: da quello artistico a quello della pedagogia teatrale e dell’educazione ambientale. Da trent’anni svolge il suo lavoro artistico, individuale e di ensemble, a contatto diretto e in stretta relazione con gli elementi naturali.Ha interpretato e diretto numerosi spettacoli presentati in parchi, riserve naturali, siti archeologici e aree da valorizzare, in Italia e all’estero. Da 15 anni dedica parte della sua ricerca artistica alla narrazione teatrale, in particolare sviluppando il racconto legato al mito classico. Conduce laboratori residenziali di teatronatura e di narrazione teatrale. E’ insegnante del metodo Feldenkrais®.

IL PROGETTO O THIASOS TEATRONATURA

Il progetto tra teatro e natura nasce nel 1992 allo scopo di indagare, attraverso gli strumenti dell’arte teatrale, la relazione tra arte drammatica, coscienza ecologica e ambiente naturale. Questo incontro conduce a un ripensamento dell’arte dell’attore rispetto alla sua presenza nello spazio scenico. Analogamente, anche la concezione di drammaturgia, regia e composizione musicale vengono continuamente rimesse in causa. È l’idea stessa di teatro che ripensiamo da un altro punto di vista. Uno spettacolo che nasce in un luogo naturale – un torrente, un bosco, la cima di una collina, una grotta – deve lasciarsi ispirare dalle caratteristiche del luogo e cercare significati e azioni in relazione con esso. La natura diventa un partner vivo sia per gli artisti coinvolti (attore, regista, musicista, costumista, drammaturgo) sia per il pubblico. Il progetto coinvolge anche lo spettatore, i suoi sensi sono stimolati da due eventi che si svolgono in contemporanea: quello teatrale costruito per il suo sguardo e quello naturale, imprevedibile, autonomo e in continua trasformazione. Un’esperienza marcata dal coinvolgimento di tutti i sensi che include nella vicenda teatrale e naturale affidando ai testimoni l’opportunità di cogliere sincronicità e connessioni tra i diversi fenomeni. Il progetto ha dato vita a numerosi progetti di ricerca, rassegne teatrali, laboratori e spettacoli, presentati in parchi, riserve naturali, festival e aree da valorizzare, su tutto il territorio nazionale. Nel 2000 O Thiasos TeatroNatura ha vinto il prestigioso Premio Europarc - Federazione internazionale Parchi d’Europa-per il miglior progetto di interpretazione ambientale del territorio.



Giovedì 18 ottobre 2018, ore 21.30

Museo Sigismondo Castromediano, Lecce

CONCERTO/FESTA FINALE del progetto