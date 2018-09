Nello Poli [PHOTOGALLERY] A Molfetta i più grandi esperti del web per parlare di e-commerce e dei segreti del business online 22/09/2018 SEOOPEN



SEO HOW TO

Il miglior evento SEO e Social del Sud Italia



21-22 settembre 2018

Cittadella degli Artisti

Molfetta (BA)







E-commerce, indicizzazione dei siti web, keyword, brand journalism, retargeting e tutti i segreti del business online per rendere i social come Facebook una risorsa e il web una vetrina digitale efficace per le imprese.



È quanto successo nella due giorni organizzata da SEOOPEN "Seo How To" nella Cittadella degli Artisti di Molfetta alla presenza dei maggiori esperti italiani di Digital Marketing con suggerimenti, dimostrazioni, consigli e casi pratici per conoscere i meccanismi e le logiche che si celano dietro ai motori di ricerca e per affrontare gli ultimi stravolgimenti che hanno interessato il web.



"Il 1 agosto Google ha rilasciato un update del proprio algoritmo rimescolando le carte in tavola. Gli esperti stanno cercando di capire quale sia la logica alla base di questo cambiamento, ma una cosa è certa: è necessario essere aggiornati e rivolgersi a professionisti del settore"- ha spiegato Nello Poli, uno degli organizzatori - un sito web non è più solo una vetrina digitale, ma un vero e proprio canale alternativo di vendita e promozione dei propri prodotti e servizi. Il rilancio dell’economia nel nostro paese passa anche dall’e-commerce e sarebbe impensabile per un’azienda oggi non approfittare di questa opportunità. Investire nel commercio elettronico e aprire un e-commerce in Puglia è possibile"



Durante l'evento SEOOPEN ha preso ufficialmente il via la terza edizione della Resto al Sud Academy, l’incubatore di talenti 3.0 che prova ad arginare il fenomeno dello spopolamento del Sud andando a caccia di talenti digitali nei quartieri “più disagiati” del Mezzogiorno.

“L’obiettivo – spiega Roberto Zarriello, direttore dell’Academy - resta quello di offrire un'opportunità di alta formazione sul marketing digitale e sui nuovi media ad un gruppo di fortunati che potranno sfruttare i contatti e le nuove competenze acquisite per progetti di ricaduta economico/sociale sul proprio territorio di riferimento. Tutto questo è possibile grazie anche a Conad, main partner della Resto al Sud Academy, aNinja Academy che è partner didattico e,infine, ai media partner Agi Factory e TiscaliNews”.



Presenti i maggiori esponenti italiani di SEO, Social e Digital Marketing tra cui Flavio Mazzanti, (consulente di StudioSamo.it), Filippo Jatta (consulente SEO di Jfactor.it), Francesco Margherita (consulente SEO e autore di Manuale di Seo Gardening), Emanuele Tolomei (esperta italiana di SEO e Web Marketing EspertoSeo.it), Veronica Gentili (consulente Facebook Certified Planning Professional),Marco Bove (co-founder di ImEvolution.it), Marco Tomasone (personal branding strategist), Alessandra Maggio (digital strategist), Veronica Rizzo (esperta di local search marketing) Roberto Zarriello (giornalista e formatore).







Seoopen è un gruppo di professionisti pugliesi riuniti con l'obiettivo di promuovere la cultura digitale e diffondere le tecniche e le strategie di promozione online, in particolar modo attraverso la SEO, il Digital Marketing e i nuovi mezzi di comunicazione come i Social Network al servizio del tessuto imprenditoriale (Nello Poli, Antonio Perrone, Nicola de Nichilo e Nino Mastropasqua)