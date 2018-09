CITTADINANZA ONORARIA AL PREMIER CONTE: L'INTERVENTO DEL PRESIDENTE EMILIANO A VOLTURARA APPULA (Foggia) 24/09/2018 Di seguito l'intervento integrale del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano fatto a Volturara Appula, comune natio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che nella giornata di ieri ha ricevuto la cittadinanza onoraria.



Signor Presidente del Consiglio, con grande emozione e a nome di tutta la Puglia le do il benvenuto a casa sua, nella sua regione. Noi siamo abituati a essere sempre un po' in secondo piano, a essere un po' trascurati. Raramente sono in grado nella cronaca nazionale di accorgersi delle cose buone che facciamo.

Molto più spesso quando abbiamo qualche passaggio a vuoto non mancano mai di sottolinearlo. E quindi lei capirà che poter dire a ciascun pugliese che il Presidente del Consiglio è nato in Puglia, in provincia di Foggia, a Volturara Appula, è una specie di grande rivincita. È un modo per raccontare dei tanti ragazzi bravi che negli anni si sono allontanati dalle loro famiglie, dalle loro terre e hanno dovuto mettere a disposizione il loro genio, la loro preparazione, la loro sensibilità, i valori che avevano appreso altrove perché purtroppo non sono riusciti a metterli a profitto nella nostra terra. Quando arrivando qui per l'ennesima volta ho visto la bellezza dei Monti Dauni, questi colori straordinari esaltati dalla luce del sole che sta tramontando, mi sono reso conto del privilegio signor Presidente che io, lei, i Sindaci e i deputati che sono dietro di lei hanno nel poter rappresentare questo grande popolo di Puglia.

Noi lo facciamo rispettando le Istituzioni,

credendo nelle istituzioni.

La gran parte delle forze armate italiane è fatta di pugliesi, tanti investigatori di tutte le forze dell'ordine che io ho incontrato nella mia vita di Magistrato erano pugliesi, in ogni terra d'Italia.

E tutti loro credono nelle cose buone, nell'attuazione della Costituzione, credono soprattutto al fatto che ciascun cittadino possa e debba dare il suo contributo al Governo della nazione.

Arrivare dalla società civile direttamente a un ruolo così importante è la rappresentazione

del valore della Resistenza e dei Padri costituenti che hanno costruito un meccanismo che consente a ciascun cittadino meritevole di raccogliere il frutto del proprio lavoro, del proprio merito. Ecco perché noi siamo così emozionati signor Presidente, perché ci rendiamo conto che il suo esempio e la sua vita possono essere da sprone per i tanti giovani che in questo momento sono sfiduciati in Italia e in particolare al Sud e vanno via a migliaia ogni anno. Sono giovani di grande qualità sui quali spesso le famiglie hanno tanto investito in formazione.

Dobbiamo lavorare per questa Terra, questi Monti Dauni che alle volte ti scappano sotto i piedi, che vengono travolti dal primo acquazzone, che hanno delle strade ancora inidonee e che hanno bisogno di quella connettività non solo informatica che consenta a questa bellezza di essere apprezzata dal resto del mondo.

Noi ci prendiamo le nostre responsabilità ma in situazioni come queste l'aiuto del Governo nazionale sarà di fondamentale importanza. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutte le autorità, innanzitutto il signor Prefetto, con il quale stiamo combattendo assieme a tutte le forze dell'ordine e al Questore una battaglia di legalità. Abbiamo sentito vicino il Governo, non abbiamo dimenticato la sua visita in giorni di lutto terribile nei quali sedici nostri ragazzi che lavoravano nelle campagne sono morti in un modo drammatico. Non dimentichiamo ciò che le forze dell'ordine stanno facendo in questi giorni per reprimere il fenomeno del caporalato e più in generale la criminalità organizzata. Ci rendiamo conto che la direzione da parte del Governo su questi fenomeni è estremamente importante e noi siamo pronti a collaborare perché questi risultati arrivino in fretta. Voglio anche ringraziare il signor Sindaco di Volturara Appula che è qui vicino a me. Mi commuove solamente parlargli al telefono e oggi guardarlo era veramente difficile perché aveva la faccia della felicità, la faccia dell'orgoglio di tutti i residenti. E quindi come vede a noi pugliesi basta poco per far festa, basta poco per avere un motivo per andare avanti, per combattere contro tanti avversari. Lei è il Presidente del Consiglio di tutti gli italiani, però siamo convinti che la sua presenza rafforzerà ancora di più la Regione Puglia nei prossimi anni, nei suoi sogni non di gloria o di grandezza ma di dignità, libertà, lavoro, salute. Piccole cose quotidiane che questo Paese bellissimo che le ha dato i natali rappresenta perfettamente.