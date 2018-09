Monopoli (Bari) - ex discarica nella cava Caramanna: la giunta delibera la messa in sicurezza e rimozione contaminazione 26/09/2018 La Giunta Comunale ha deliberato di candidare l’intervento al bando pubblico del Por Puglia 2014-2020



La Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco Angelo Annese, nella seduta del 24 settembre 2018 ha deliberato di candidare il Comune di Monopoli al bando pubblico del Por Puglia 2014-2020 Asse 6 - Azione 6.2 (“Interventi per la bonifica di aree inquinate”) per l’intervento di “Messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale in contrada Caramanna mediante la rimozione della sorgente di contaminazione” dell’importo complessivo di € 2.380.000.

Nella cava, di proprietà della Italcementi spa, sono necessari interventi finalizzati al risanamento del corpo rifiuti, riducendo gli impatti sull’ambiente circostante riconducibili al non perfetto isolamento dell’ammasso esistente rispetto alle componenti ambientali limitrofe (suolo, sottosuolo, falda, ecc.). La presenza di rifiuti solidi urbani abbancati costituisce una fonte di contaminazione che occorre mettere in sicurezza o rimuovere.



A conclusione delle attività di indagine/caratterizzazione, qualora si dovesse riscontrare la diffusione della contaminazione anche all’esterno delle aree interessate dalla presenza dei rifiuti, si potranno definire gli eventuali interventi di bonifica. Tra i possibili interventi sono stati presi in considerazione quelli finalizzati al trattamento in situ ed alla successiva rimozione degli rifiuti anche in virtù della possibilità che la società proprietaria intenda intraprendere l’attività di coltivazione e per evitare la possibile percolazione delle sostanze inquinanti nel sottosuolo e nelle aree di stoccaggio dei rifiuti presenti in particolare durante episodi di allagamento.



I lavori di rimozione dei rifiuti si articoleranno nelle seguenti fasi: preparazione area di bonifica; raccolta, trasporto e smaltimento di percolato; caratterizzazione chimico-fisica e merceologica; scavo e movimentazione dei rifiuti; trattamento e recupero dei rifiuti stabilizzati (landfill mining) su impianto di vagliatura e selezione delle frazioni; smaltimento in discarica di rifiuti speciali; interventi di caratterizzazione finale; e sistemazione finale dell’area.