Polignano a Mare (Bari) - Nel blu, dipinto di blu! Disegna l’Europa a colori! 26/09/2018 Polignano a Mare 29 Settembre 2018

h. 9.00 -14.00

Giardino Comunale Via Papa Giovanni XXIII





"Nel blu, dipinto di blu! Disegna l'Europa a colori!" è il titolo dell'evento che la Regione Puglia e il Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia-Italia organizzano, di concerto con il Comune di Polignano e la Fondazione Pino Pascali, a Polignano a Mare il 29 settembre 2018 per celebrare la Giornata Europea della Cooperazione (Giardino comunale ore 9.00).

Le note della celebre canzone di Domenico Modugno, faranno da cornice ad una festa della creatività che celebra l’Europa e i risultati raggiunti dalla Puglia e Grecia attraverso i progetti di cooperazione.

Un laboratorio creativo "en plein air", coordinato dall’artista Raffaele Fiorella, che coinvolge ragazzi, famiglie e cittadini, per dipingere insieme un murales nel giardino comunale della città di Polignano, e colorare e costruire un puzzle in un abbraccio di colori, forme e figure che vanno oltre i confini territoriali verso nuove forme di amicizia e collaborazione.

Dipingere insieme significa sperimentare un percorso di cooperazione: il contributo di ciascuno deve mescolarsi a quello degli altri e diventa prezioso per raggiungere un obiettivo comune nell’armonia generale dei colori.

Cooperare significa condividere un progetto comune di sviluppo del territorio e la Puglia e la Grecia, da oltre 30 anni collaborano attraverso il Programma Grecia-Italia, per migliorare la vita dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni che vivono in questo territorio. In questi giorni, oltre 100 eventi si stanno svolgendo in 28 paesi dell’Unione e in 89 città diverse coinvolgendo 55 Programmi di Cooperazione. La Giornata è un’iniziativa promossa dall’Unione Europea, per riflettere e dare evidenza ai risultati raggiunti dai 72 Programmi di cooperazione territoriale finanziati in tutto il territorio europeo. Il motto “Crescere insieme oltre le frontiere”, è lo slogan che accompagna questo evento, celebrato il 21 settembre a livello centrale e nei giorni precedenti e successivi dai vari programmi aderenti. La Regione Puglia partecipa, a questo appuntamento internazionale che parla di unione, collaborazione, crescita, i principi su cui si fonda l’Europa.

Parteciperanno all’evento l’Autorità di Gestione del Programma Grecia-Italia, Aggeliki Bouziani, la rappresentante della Commissione Europea Martha Cambas, Bernardo Notarangelo Direttore delle Politiche Internazionali di Regione Puglia, Giuseppe Rubino Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale, il Segretariato Congiunto del Programma Grecia-Italia, Rosalba Branà Direttrice della Fondazione Pino Pascali, l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Polignano a Mare, Doriana Stoppa



La Giornata Europea della Cooperazione è coordinata dal Programma Interact con il supporto dell’Unione Europea e co-finanziata dal Fesr, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.



La partecipazionè all’evento è gratuita, previa prenotazione.

Fondazione Pino Pascali 080 4249534 (tutti i giorni escluso lunedì dalle 10-13 e dalle 16-20:30) Mob. 349.3916007