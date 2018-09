LaCittŕdeidueSitiUNESCO: grandi eventi da settembre a novembre a Monte Sant’Angelo 26/09/2018 Boomdabash, Dodi Battaglia, Michele Placido, Valeria Solarino, Paolo Sassanelli, Eugenio Bennato. Sono alcuni degli ospiti che prenderanno parte ai grandi eventi in programma nella Città dei due Siti UNESCO, Monte Sant’Angelo, tra settembre e novembre.



Il Sindaco d’Arienzo: “I grandi eventi sono veicoli di promozione”. Dal 27 al 30 settembre la Festa Patronale e sabato 29 la suggestiva ed emozionante Processione della Sacra Spada di San Michele Arcangelo (il programma: https://bit.ly/2zvE6Ol)



«La grande musica, il cinema, le auto d’epoca, un convegno nazionale sulle monete longobarde e una settimana di eventi con e per gli alunni sulla storia e la cultura locale. Tra settembre e novembre organizziamo-sosteniamo-promuoviamo importanti appuntamenti per il nostro territorio” – spiega Rosa Palomba, Assessore alla cultura e al turismo della Città di Monte Sant’Angelo, che aggiunge – “Da domani partono i festeggiamenti in onore del nostro Santo Patrono, San Michele Arcangelo, con un programma ricco e internazionale in quanto ospiteremo la delegazione di Mont Saint-Michel; dal 4 al 7 ottobre con il festival Mònde e attraverso il linguaggio del cinema promuoviamo i cammini in una delle più importanti capitali e mete internazionali dei pellegrinaggi; dal 5 al 7 ottobre, invece, sarà la volta di Targa Puglia, un tour sul Gargano di auto d’epoca alla scoperta della cultura e dell’enogastronomia di qualità; sabato 13 ottobre, con l’importante convegno nazionale “Langobardorum Nummorum Doctrina”, scopriremo la monetazione longobarda in Italia grazie alle relazioni di importanti docenti e il patrocinio di grandi Università italiane; dal 5 al 10 novembre, infine, promuoveremo la prima edizione della “Settimana dell’Educazione. Storia, cultura e tradizioni tramandate alle nuove generazioni” con i nostri Istituti scolastici e la chiusura sarà affidata al convegno dedicato ad un nostro grande concittadino, Cristanziano Serricchio».