Al via “Alta Murgia Pulita” che si svolgerà nei Comuni del Parco Nazionale dell’Alta Murgia passando da Biccari a Nardò 27/09/2018 Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 settembre si torna in piazza con Legambiente per la 26esima edizione di Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla promozione dell’economia circolare. In piazza e non solo, perché sono molti e diversi i luoghi in cui i volontari si daranno appuntamento in tutta Italia per una lotta senza quartiere contro i rifiuti abbandonati: strade, parchi, canali e altri spazi pubblici da sottrarre al degrado.



L’obiettivo di questa edizione italiana di Clean Up The World - che Legambiente coordina e organizza in Italia dal 1993 - è di rendere migliore il nostro territorio grazie alla pulizia dell’ambiente e alla valorizzazione dei beni comuni, ma anche sotto il profilo della condivisione, della coesione sociale e della vivibilità.



“Puliamo il Mondo dimostra che sono i cittadini e i Comuni a fare la differenza nella cura del territorio. - dice il presidente di Legambiente Puglia Francesco Tarantini - È questo il localismo che ci piace, quello che parte dai territori, che agisce localmente ma pensa globalmente, guardando al bene e al futuro dell’intero Paese. Perché prendersi cura di un territorio rende tutti ‘cittadini di fatto’. Sarà un weekend di grande pulizia, ma anche un’occasione per ribadire che un mondo diverso è possibile solo se lo si costruisce tutti insieme promuovendo il dialogo, lo scambio interculturale, la partecipazione attiva e la convivenza”.



Parola d’ordine di questa edizione 2018 è “Puliamo il mondo dai pregiudizi”, perché il volontariato non ha confini né barriere.



Da Biccari a Nardò, passando per i comuni del Parco dell’Alta Murgia, tante sono le iniziative in programma in Puglia sino al prossimo weekend, (consultabili sul sito www.legambientepuglia.it) che vedranno coinvolti giovani e anziani, italiani e non, amministratori locali, dipendenti di imprese, ragazzi e personale delle scuole, comunità di migranti e numerose associazioni impegnate per l’integrazione sociale.



Nell’ambito dell’edizione 2018, inoltre, torna anche Alta Murgia Pulita promossa dai circoli di Legambiente Puglia e sostenuta dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia. “Alta Murgia Pulita” vedrà il coinvolgimento dei volontari nei comuni di Andria, Corato, Bitonto, Cassano delle Murge, Spinazzola, Poggiorsini e Ruvo di Puglia. Ma la pulizia coinvolgerà anche ad altri parchi quali il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere e il Parco Regionale Isola di Sant’Andrea e Litorale di Punta Pizzo.





Puliamo il mondo 2018 - Con il patrocinio di:

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, ANCI (Associazione Unione Comuni Italiani), UPI (Unione Provincie Italiane), Federparchi, Unep (Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite). Puliamo il Mondo rientra tra le iniziative realizzate nell’ambito del Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.