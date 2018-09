Bari - Stili di vita e alimentazione per una strategia anticancro - convegno associazione Gabriel 27/09/2018 Stili di vita e alimentazione per una strategia anticancro

Evento organizzato dall’Associazione Gabriel

per l’umanizzazione dei reparti di oncologia



Sabato 29 settembre, a partire dalle ore 9 e per tutta la giornata, nel Palazzo della Città Metropolitana di Bari si terrà il convegno Stili di vita e alimentazione per una strategia anticancro, organizzato dalla Associazione Gabriel per l’umanizzazione dei reparti di oncologia guidata da Geny Palmiotti, direttore del reparto Don Tonino Bello – IRCCS e da Domenico Lagravinese, direttore del Dipartimento di Prevenzione e Sanità Puglia.

Medici specialisti in varie discipline dialogheranno con giornalisti su temi di grande attualità e che riconducono tutti al vivere sano e sostenibile; il dibattitto sarà intervallato da letture sul cibo e intermezzi musicali.

Una formula innovativa per parlare di un tema di stretta attualità nato dall’idea di quattro donne: Antonella Daloiso, presidente della Gabriel e giornalista, Maria Zamparella, gastroenterologa e medicina generale, Maria Grazia Forte, medico nutrizionista ASL BA, coautrice di un best seller sull’argomento ed Elisabetta Sbisà, biologo molecolare CNR.

Alla Tavola Rotonda di apertura, alla quale prenderanno parte gli Enti patrocinatori (Regione Puglia, Consiglio regionale della Puglia, Comune di Bari, Città metropolitana, ASL BA, Ordine dei Medici, IRCCS Bari, CNR, Società italiana di psicologia e la FAVO) e le Istituzioni, seguiranno i Tavoli specifici: Le Istituzioni, L’Oncologo, Il Medico Nutrizionista, Il Chirurgo, La Farmacia a tavola, Le Malattie cardiovascolari, Le Malattie dell’apparato gastrointestinale, La Ricerca, L’Oncoematologo, Lo Sport, con i campioni Domenico Montrone, vice campione del mondo di canottaggio, Teresa Montrone, seconda al campionato italiano di maratona e Bilal Khan, pakistano, barese di adozione, terzo al campionato italiano di squash, fuggito dal suo Paese per continuare a vivere un sogno sportivo.

“L’esperto risponde”, sarà lo spazio gestito da medici per tutta la giornata al servizio dei cittadini e “L’Arte Medica recitata” affidata alle voci di Paola Martelli, Floriana Uva, Domenica Triggiani, e Celeste Francavilla accompagnate dal “Coro Gabriel” e la “Anto Millione Band”.