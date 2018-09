Martano (Lecce) - AGORÀ DESIGN, IL FUTURO DELL’ARCHITETTURA PASSA DAL SALENTO A Martano, in provincia di Lecce, dal 3 al 27/09/2018 AGORÀ DESIGN, IL FUTURO DELL’ARCHITETTURA PASSA DAL SALENTO

A Martano, in provincia di Lecce, dal 3 al 7 ottobre,

cinque giorni dedicati alla cultura del design grazie a Sprech srl



Cinque giorni di rassegna, ventisei appuntamenti fra laboratori, tavole rotonde e lectio magistralis, un concorso in quattro sezioni con oltre duecento progetti provenienti da tutto il mondo, i grandi nomi dell’architettura internazionale: Martano è pronta per trasformarsi anche quest’anno nella capitale del design e dell’arte. Dal 3 al 7 ottobre, infatti, si terrà Agorà Design, manifestazione giunta alla quattordicesima edizione, ed ormai fiore all’occhiello delle attività creative dell’azienda salentina Sprech srl di Pasquale Rescio, che l’ha resa appuntamento internazionale dedicato al design, all’innovazione e alla tradizione artigiana.



I grandi nomi del design internazionale saranno ospiti della manifestazione, durante la quale i giovani artisti e le aziende avranno la opportunità di confrontarsi, esporre le proprie opere, approfondire tematiche innovative in uno splendido contesto architettonico: le sale del Palazzo Baronale. I temi spazieranno dal sapere artigiano, ai materiali innovativi, alla progettazione.



Molto attese le lectio magistralis di due esperti di fama internazionale, l’architetto e urbanista Stefano Boeri e Benedetta Tagliabue, direttrice del prestigioso studio internazionale di architettura Miralles Tagliabue EMBT (presidente di giuria del contest), nonché le tavole rotonde che vedranno protagonisti tra gli altri Walter Mariotti, direttore editoriale di Domus; Andrea Bartoli e Florinda Saieva, fondatori di Farm Cultural Park, celebre centro culturale indipendente con una forte attenzione all’arte contemporanea realizzato a Favara, in Sicilia; l’architetto Francesco Pagliari, critico d'architettura e d'arte.



La manifestazione rappresenta in realtà la fase conclusiva del concorso omonimo organizzato in quattro sezioni: Living, dedicata all’arredo d’interni, in partnership con COARCA; ACAM Martano, con Vetreria Calasso; Stone, che comprende progetti realizzati con la pietra leccese, in partnership con PIMAR; Textile, riservata a soluzioni d’arredo che prevedono l’impiego dei tessuti, in partnership con l’azienda “Fratelli Giovanardi Italia”; Garden, incentrata sulle soluzioni outdoor. Durante l’evento sarà possibile visitare la mostra dei progetti selezionati tra gli oltre duecento pervenuti da tutte le parti del mondo, Hawaii comprese. I visitatori, inoltre, avranno l’opportunità di partecipare al fitto calendario di appuntamenti dedicati all’architettura e al design.



Partenza mercoledì 3 ottobre con l’inaugurazione della rassegna, alle 17.30, alla presenza dell’assessore regionale all’industria turistica e culturale e alla valorizzazione dei beni culturali, Loredana Capone, il sindaco di Martano Fabio Tarantino, il presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Lecce Rocco De Matteis insieme a Pasquale Rescio, CEO di Sprech Srl, Giorgia Marrocco, amministratore delegato di Pimar e Carlo Giovanardi, amministratore “F.lli Giovanardi”.



La manifestazione seguirà i seguenti orari di esposizione: mercoledì 17.00-21.00 - giovedì/domenica 09.00-13.00/16.00-21.00



Info e iscrizione Eventi sul sito www.sprechagoradesign.it





