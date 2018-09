Bari -New Mater a Veroli per il Memorial Nonno Gino. Intanto arriva la conferma dalla Lega, Bcc vs Modena in diretta Rai 29/09/2018 E' arrivata nelle scorse ore l'ufficialità per le Dirette Rai delle prime due giornate delle SuperLega Credem Banca che prenderà il via il prossimo 13 ottobre con l'anticipo televisivo Ravenna-Milano.

La Bcc Castellana Grotte esordirà col botto in casa Domenica 21 ottobre alle ore 18 quando, al Palaflorio di Bari, scenderà una delle super big del Campionato, La Azimut Leo Shoees Modena di Ivan Zaytesv , suylla cui panchina siederanno due nomi che hanno cambiato la pallavolo italiana: Julio Velasco e Luca Cantagalli.

Una partenza quindi di enorme spessore per la compagine pugliese che si tufferà così immediatamente in clima Superlega andando ad affrontare una squadra composta da tanti dei protagonisti dei Mondiali che si stanno concludendo a Torino. Anzani, Mazzone, Holt, Christensen, Rossini, Urnaut ed il già citato Zar sono fra i migliori rappresentanti della pallavolo internazionale guidati dalla vera e propria star del mondo volley, quel Julio Velasco capace di portare gli azzurri sul tetto del mondo e con loro l'attuale tecnico della New Mater..

Mancano dunque appena 15 giorni al via del Campionato Italiano e la squadra di Paolo Tofoli è in viaggio per Veroli (FR) per cimentarsi insieme a Siena, Vibo Valentia ed i padroni di casa di Sora nel Memorial Nonno Gino, test particolarmente importante contro formazioni che in campionato si batteranno ad armi pari contro i pugliesi.

Abbiamo ascoltato il centrale australiano Aidan Zingel alla vigilia della partenza: "Sarà un test davvero importante per noi, abbiamo fatto finora altre due gare amichevoli di buon livello, una a Civitanova e l'altra con Vibo, ma credo che questo weekend ci deve rivelare a che punto siamo adesso e dove dobbiamo ancora lavorare per iniziare al meglio il campionato. Siamo una squadra nuova, con un nuovo gruppo che ha la idea principale di fare squadra. Chiaro che ci vuole tempo e pazienza ma queste amichevoli servono di sicuro a crescere. Vogliamo farci trovare pronti per la prima di campionato (a Vibo Valentia NDR), abbiamo dimostrato credo nel test match con loro di giocare tranquilli e consistenti. Vogliamo proseguire nell'idea del nostro gioco che è quella di fare pochi errori, mettere pressione all'avversario anche se non siamo una formazione di alta classifica ma dobbiamo crescere giorno dopo giorno e partita dopo partita."



Chiare e semplici le parole di Zingel così come chiaro e semplice ed efficace dovrà esser il gioco della unica formazione pugliese in Superlega che appare davvero pronta e vogliosa di regalare belle soddisfazioni in questa stagione.



IL PROGRAMMA DEL MEMORIAL NONNO GINO

PalaCoccia di Veroli

Sabato 28 settembre

h.17,30 Emma Villas Siena vs Bcc Castellana Grotte

h.19,30 Argos Sora vs Tonno Callipo Vibo Valentia

Domenica 29 settembre

h.16 Finale 3^-4^ posto

a seguire Finale 1^-2^ posto





LA PROGRAMMAZIONE RAI DELLE PRIME DUE GIORNATE



1a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Sabato 13 ottobre 2018, ore 18.00

Consar Ravenna Revivre Axopower Milano Diretta RAI Sport



Domenica 14 ottobre 2018, ore 17.45

Itas Trentino Emma Villas Siena Diretta RAI Sport

2a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Sabato 20 ottobre 2018, ore 20.30

Calzedonia Verona Sir Safety Conad Perugia Diretta RAI Sport



Domenica 21 ottobre 2018, ore 18.00

BCC Castellana Grotte Azimut Leo Shoes Modena Diretta RAI Sport



Tutte le altre gare saranno in diretta su Lega Volley Channel alle ore 18.00 ad eccezione del match della seconda giornata Emma Villas Siena Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, posticipato a martedì 23 ottobre alle 20.30.