Immagine: © Egidio Magnani [PHOTOGALLERY] Bari - Stili di vita e alimentazione per una strategia anticancro 30/09/2018 "Stili di vita e alimentazione per una strategia anticancro", questo è il nome del convegno che si è tenuto sabato 29 settembre presso il Palazzo della Città Metropolitana di Bari ed organizzato dall'Associazione Gabriel.



A prendere parte all'evento molte figure direttamente interessate, quali biologi, nutrizionisti, medici, ma anche molti giornalisti specializzati nel campo medico; poiché la medicina non si basa solo sulla ricerca scientifica fine a se stessa, ma essenziale risulta anche la corretta divulgazione.



Il convegno è stato aperto dai saluti Istituzionali del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dal sindaco della Città di Bari, Antonio Decaro, dal Presidente del Consiglio Regionale Puglia, Mario Loizzo, e dagli esperti del settore quali Antonio Sanguedolce, Direttore Generale ASL BA, Lorenza Diomeda, direttore SIAN ASL BA, e da Francesco Diomede, Vice Presidente FAVO; saluti che benché strutturati in maniera differente ricalcavano lo stesso concetto, la necessità di intervenire maggiormente nell'ambito salute e sanitario al fine di aumentare la prevenzione delle malattie, ma anche di divulgare e di rendere tutti i cittadini maggiormente consapevoli dell'importanza della propria salute.



Moderatrice dell'evento la giornalista Antonella Daloiso, nonché Presidente della Associazione Gabriel nonchè una delle quattro ideatrici dell'evento insieme a: Maria Zamparella, gastroenterologa e medicina generale, Maria Grazia Forte, medico nutrizionista ASL BA, ed Elisabetta Sbisà, biologa molecolare CNR.



Il convegno è stato strutturato in tavoli di "approfondimento", di cui ogni tavolo, oltre a trattare un argomento specifico, portava come occhiello citazioni di frasi celebri su cui si orientavano le discussioni e venivano intervallati da intermezzi musicali grazie alla collaborazione del Coro Gabriel e alla Anto Milione Band.



Durante la giornata tema principale non è stato lo studio scientifico di per sé, bensì come allo sforzo degli studiosi va affiancato anche il lavoro di altre figure esperte quali nutrizionisti o biologi alimentari, perché la prevenzione di possibili patologie parte ancor prima da noi stessi, dalla nostra corretta alimentazione e da uno stile di vita salutare che comprende una maggiore attività fisica.



"Prevenire è meglio che curare" (B. Ramazzini) è la citazione che apre proprio il primo tavolo dove è Domenico Lagravinese, Direttore Dipartimento di Prevenzione ASL BA, a spiegare meglio come la corretta alimentazione e lo stile di vita sano aiutino a semplificare il lavoro dei medici, poiché anche un solo fattore di rischio, quale l'obesità, può aumentare drasticamente la possibilità di incorrere in malattie.



Il secondo tavolo invece si apre con la citazione di Oscar Wilde "Non riesco a sopportare quelli che non prendono seriamente il cibo" ed è il Coordinatore rete oncologica Regione Puglia, il dottor Antonio Moschetta, ad aprire l'argomento con una dichiarazione "Il cibo non cura il cancro", una frase semplice, ma non eccessivamente scontata spiega "tutti noi siamo peccatori quando si parla di cibo, e non si può pretendere che si segua alla lettera una tipologia di dieta, anzi molte volte seguire delle diete generali può rivelarsi controproducente se non dannoso"- continua spiegando - "ogni persona è geneticamente diversa dall'altra, tuttavia in alcuni soggetti può esserci la stessa predisposizione per un determinata malattia, ecco in questi casi una corretta alimentazione può aiutare a prevenire o abbassare il rischio che quella malattia si manifesti, ma bisogna sempre rivolgersi a dei professionisti, perché ormai nella nostra epoca sempre più gente si affida a diete trovate on-line o per sentito dire che magari per il proprio organismo non sono necessarie ed è proprio per questo che compito dei giornalisti o dei comunicatori è quello di divulgare informazioni corrette e combattere le cosiddette fake-news".



Questi e molti altri i tavoli specifici che hanno proseguito per tutta la giornata tra figure di spicco non solo del settore della medicina tra cui Gennaro Palmiotti e Vito Lorusso, rispettivamente direttore del reparto Don Tonino Bello e direttore U.O.C. Oncologia Medica IRCCS Giovanni Paolo II Bari, Michele Simone, medico nutrizionista ASL BA, Adolfo Sbisà, Carlo D’agostino, Direttore cardiologia ospedaliera Policlinico di Bari ed Attilio Guarini, direttore ematologia IRCCS Giovanni Paolo II Bari, ma anche con figure del mondo della sport quali i campioni Domenico Montrone, vice campione del mondo di canottaggio, Teresa Montrone, seconda al campionato italiano di maratona e Bilal Khan, terzo al campionato di squash. Roberto Magnani