Entra nel vivo la programmazione di “Voci di Pace” - “Canterò per sempre l’Amore del Signore” - Ruvo di Puglia (Bari) 02/10/2018 La rassegna è il nuovo contenitore di iniziative musicali organizzate dalla Corale Polifonica “Michele Cantatore”, con il patrocinio del Comune di Ruvo di Puglia, della Regione Puglia, della Città Metropolitana di Bari, del Ministero della Cultura della Federazione Russa. La direzione artistica è del Maestro Angelo Anselmi e rientra all’interno di “Ruvo Coro Festival”.

La giornata del 2 ottobre sarà scandita da vari momenti musicali e interculturali.



Alle ore 18:30, nelle diverse sale della Pinacoteca di Arte Contemporanea e nella Parrocchia S. Michele Arcangelo di Ruvo di Puglia, i cori proveranno a porte aperte, con dimostrazioni musicali e conversazioni con il pubblico partecipante sulle musiche e i riti religiosi collegati.



A seguire, la Pinacoteca di Arte Contemporanea di Ruvo di Puglia, farà da cornice al concerto “Voci di Pace”. Si esibiranno i cori: Qoto Ensemble con Padre Milad Tarabay, il Coro della Polifonica Materana “P. Palestrina” diretto da Carmine Catenazzo e il Madonna Kasan Ensemble del Patriarcato di Mosca.



Si tratta di gruppi tradizionale ed ensemble musicali che eseguiranno brani legati alla tradizione ma con repertori più ampi, dal classico al contemporaneo. Un dialogo fra religioni, ebraismo e cristianesimo, e chiese cristiane, cattolici, ortodossi e maroniti.



L’appuntamento promuove, attraverso la musica orale, il dialogo e la pace nel Mediterraneo e costituisce una sfida, dopo il grande concerto del 2017 “1000 voci per Amatrice”.



