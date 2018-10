"RUVO CITTĄ DI MUSICA E D'ARTE": DIECI ESPERTI NAZIONALI DI TURISMO ALLA SCOPERTA DI RUVO DI PUGLIA (Bari) 01/10/2018 Dieci qualificati operatori dell'informazione turistica e culturale italiana per cinque giorni alla scoperta di Ruvo di Puglia, tra storia, cultura, musica, monumenti, enogastronomia tipica e un presente ricco di talenti e di idee. Questo e non solo sarà "Ruvo Città di Musica e d'Arte", il progetto di promozione dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune al via domani.

L'educational tour avrà un programma estremamente vario che comprenderà la partecipazione ai concerti del "Ruvo Coro Festival", la visita a musei, palazzi storici e monumenti cittadini, un passaggio nel Parco dell'Alta Murgia e incontri con alcune aziende rappresentative delle produzioni locali.



Il primo appuntamento del tour sarà l'incontro di benvenuto previsto per domani, martedì 2 ottobre alle ore 18.00 a Palazzo Caputi; all'incontro, condotto dalla curatrice del tour, Giovina Caldarola, interverranno l'Assessora alla Cultura con delega al Turismo Monica Filograno, il direttore artistico del Ruvo Coro Festival, M° Angelo Anselmi, l'Ufficio Stampa del Ruvo Coro Festival, coordinato da Paolo Pinto.



Nel pomeriggio di venerdì 5 inoltre, alle ore 18.00, nella sede de La Capagrossa Coworking, a Ruvo di Puglia in via Martiri delle Foibe, 23, il gruppo parteciperà a un focus pubblico dedicato ai temi del marketing e promozione territoriale.



Al termine del tour, tutti i viaggiatori produrranno i loro contenuti in formato testuale e/o multimediale per le loro testate di riferimento o per le diverse piattaforme; la maggior parte dei contenuti prodotti saranno visibili sui diversi social media attraverso gli hashtag #ruvoeducationaltour2018, #ruvocittàdarte, #weareinpuglia, #wehostinpuglia



"Con questo educational tour - ha detto l'assessora alla Cultura, Monica Filograno - crediamo di avere creato una nuova, interessante occasione di crescita e di visibilità per il territorio: questi dieci professionisti della promozione territoriale vivranno a Ruvo di Puglia per cinque giorni accolti dalle strutture ricettive e dai ristoranti ruvesi.

Questa volta abbiamo inoltre voluto sperimentare una impostazione originale invitando alla esplorazione della città non solo giornalisti specializzati in turismo, ma anche fotografi, esperti di storia e di archeologia e food blogger. Abbiamo inoltre chiesto a questi esperti di partecipare a un momento pubblico, un focus aperto sulla promozione delle città d'arte in cui raccontare esperienze e pratiche di successo incontrate altrove."



Il progetto "Ruvo Città di Musica e d'Arte" è finanziato nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 asse IV azione 6.8 "Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche".

A coprogettarlo e a curarlo assieme all'assessorato, dopo call pubblica, è stata selezionata l'archeologa ruvese Giovina Caldarola.