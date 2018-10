Bisceglie - In bici per le strade del vino. Cicloescursione extraurbana in occasione di Cantine Aperte in Vendemmia 02/10/2018 Tempo di vendemmia, tempo di profumo di mosto e Biciliæ FIAB vi invita a trascorrere una domenica sostenibile in sella alle vostre biciclette, per scoprire le tradizioni legate all'uva e alla produzione del vino.



L’appuntamento è DOMENICA 7 Ottobre, ritrovo alle ore 9.00 in piazza Margherita di Savoia (Teatro Garibaldi) – Bisceglie.

Il programma prevede: partenza alle ore 9.15, passeggiata in bicicletta per raggiungere l’agro tranese. Sosta presso Villa Schinosa, visita guidata alle cantine e ai vigneti, degustazione di vini. Visita al centro storico di Trani.



Pranzo al sacco (a cura dei partecipanti).

Rientro a Bisceglie alle ore 17.00 circa.



Scheda tecnica:

Lunghezza del percorso in bicicletta: circa 25 km

Difficoltà: bassa



La partecipazione a questo evento è aperta a tutti ed è gratuita per i soci Biciliæ, assicurazione obbligatoria per i non soci (3€). Si raccomanda puntualità per permettere le operazioni di iscrizione.



Consigli per i partecipanti

CONTROLLATE le VOSTRE BICI in ANTICIPO! Munitevi di biciclette in buone condizioni, con cambio e freni efficienti.

Si consiglia di utilizzare il casco*.

Si consiglia di portare con sé berretto, acqua, k-way/giacca a vento, protezione solare e un cambio di riserva.



L'evento è organizzato da Biciliæ FIAB. Per info e prenotazioni: 328.2092538



Aiutaci a velocizzare le operazioni di iscrizione! Stampa e compila il modulo dell'assicurazione (in allegato) e domenica mattina consegnalo al banchetto per la registrazione ;-)

Possibilità di tesserarsi alla partenza.

* Anche se l'uso del casco non è obbligatorio, è buona norma indossarlo SEMPRE, soprattutto per i più piccoli ;-)