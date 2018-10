Bari - La Puglia a Siena al Salone Mondiale del Turismo Città e Siti Unesco 02/10/2018 La Puglia è stata, nelle splendide sale del Museo Santa Maria della Scala, per l’edizione 2018 del World Tourism Event, il salone mondiale del turismo dei siti patrimonio dell’Umanità Unesco, che ha messo in mostra oltre 130 siti Unesco di tutto il mondo. Hanno preso parte alla manifestazione quasi 50 espositori, tra cui regioni italiane, Paesi europei sul cui territorio sono presenti siti UNESCO e tour operator specializzati.



“La Puglia ha presentato il suo patrimonio davvero straordinario con i 4 Siti Unesco presenti sul suo territorio- Trulli di Alberobello, Castel del Monte, il Monastero di San Michele e le faggete - quindi un intero borgo, un monumento misterioso e affascinante, un santuario collegato a cammini millenari e un paesaggio meraviglioso che rappresentano il fascino diverso della Puglia e hanno contribuito a renderla famosa in tutto il Mondo – commenta l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone – Per sostenere e valorizzare i siti Unesco della Puglia è nata una rete, formalizzata con un accordo, tra le amministrazioni di Alberobello, Andria, Monte Sant’Angelo, Matera nonché del Parco Nazionale del Gargano, Parco Nazionale dell’Alta Murgia e Polo Museale della Puglia.



I nostri siti Unesco sono beni unici e rari, ma oggi è molto importante che siano raccontati e vissuti come una esperienza coinvolgente; grazie anche alle nuove tecnologie e a modalità di fruizione innovative è possibile far calare i visitatori nel mondo e nella storia di cui i siti Unesco rappresentano una meravigliosa testimonianza”.



La Puglia a Siena ha preso parte nella giornata di inaugurazione il 28 settembre, ai lavori del workshop B2B con Manuela Lenoci e Serena Brandi di Pugliapromozione.



Per Pugliapromozione era presente anche Stefania Mandurino.



All’edizione 2018 del World Tourism Event sono stati selezionati e invitati, oltre ad agenzie e tour operator italiani, tour operator provenienti da Usa, Canada, Spagna, Francia, Belgio, Olanda, Germania, Austria, Svizzera, Russia e Regno Unito.