Monopoli (Bari) - Monopoli (Bari) - "SULLE VIE DEL MARE", LE DOMENICHE DI OTTOBRE AL PORTO DI MONOPOLI 04/10/2018 “Sulle vie del mare”, le domeniche di ottobre al porto di Monopoli

Con “Gozzovigliando” escursioni gratuite sui gozzi e domenica 14 ottobre “Il Palio dei Gozzi”



Escursioni gratuite sui gozzi, mercatini di artigianato artistico, musica, balli, canti popolari, workshop culinari

attività e laboratori per bambini. Sono le attività che si svolgeranno a Monopoli nel corso delle quattro domeniche di ottobre nell’ambito dell’iniziativa “Sulle vie del mare” promosso nel corso del mese di ottobre dalla Pro Loco “Perla di Puglia” di Monopoli in collaborazione con il GAC Gruppo di Azione Costiera “Mare degli Ulivi” e il patrocinio degli Assessorati al Turismo, alla Cultura e alla Pubblica Istruzione al fine di valorizzazione le tradizioni marinare di Monopoli e contribuire alla diffusione degli aspetti storico-culturali legati al suo porto.



PALIO DEI GOZZI – Ritorna presso il porto antico “Il Palio dei Gozzi”. L’appuntamento è per domenica 14 ottobre a partire dalle ore 10.







GOZZOVIGLIANDO… PER MARE - Nelle quattro domeniche del mese (7, 14, 21 e 28 ottobre) sono previste piacevoli escursioni gratuite in gozzo, la tipica imbarcazione a remi che rappresenta l’anima della vita marinara della città, con l'Associazione "Sole nascente", allietamento musicale del trio Arcobaleno e esibizione di balli popolari a cura della scuola di ballo Havanaloca. Il servizio sarà attivo con partenza dal porto vecchio dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30 con prenotazione sul posto.



GOZZOVIGLIANDO… CON I PESCATORI - Sono previsti quattro eventi nel porto antico. “Nella rete dei pescatori”, rappresentazioni della vita marinaresca domenica 7 e domenica 21 ottobre dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16 alle ore 18 e domenica 14 ottobre dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

“Giochiamoci una birra”, sfida a scopa con i pescatori locali, domenica 7 e domenica 21 ottobre dalle ore 11 alle ore 11,30 e dalle ore 16 alle ore 17 e domenica 14 ottobre dalle ore 16 alle ore 17.

“Sapore di mare” (le cozze…una nostra specialità), storie, protagonisti, sfide e divertimento con il Colonello Ciccià domenica 7 e domenica 21 ottobre dalle ore 17 alle ore 17,30.

Infine, “L’asta del pesce””, rappresentazione ludica della storica asta locale domenica 28 ottobre a partire dalle ore 11.



GOZZOVIGLIANDO… CON I PICCOLI – Sono quattro le attività ludiche gratuite per bambini. Domenica 7 e domenica 21 ottobre dalle ore 10 alle ore 12 sul porto antico e sul molo Margherita “La pesca dei piccoli…. Marinai” a cura dell'Asd Monopoli Friends e le Cooperativa Madonna della Madia e Fra Pescatori.

Tutte le domeniche di ottobre dalle ore 10,30 alle ore 13 nel porto antico “Truccabimbi e ballon art” a cura dell'associazione "Art Linos" e Stefania Marasciulo.

Domenica 7, 14 e 21 ottobre presso l’arco della Biblioteca dei ragazzi dalle ore 16,30 alle ore 18,30 “Il laboratorio dei piccoli…. biologi marini” a cura della Cooperativa Serapia e dell'Associazione Art Linos.

Infine, domenica 28 ottobre dalle ore 9 alle ore 11 “Educamare” a cura del Circolo Canottieri Pro Monopoli e della Lega Navale con la partecipazione della Capitaneria di Porto e delle scuole primarie.



GOZZOVIGLIANDO… IN ALLEGRIA – Sono tre gli eventi in programma. Tutte le domeniche di ottobre dalle ore 10 alle ore 20 al porto antico “Mercatini di artigianato artistico” a cura delle associazioni "Art Linos " ed "Handmade Revolution".

Domenica 7 e 14 ottobre dalle ore 10 alle ore 22 sul porto antico “Mercatini di prodotti agroalimentari - Campagna Amica” a cura della Coldiretti.

Infine, tutte le domeniche dalle ore 10 alle ore 19 sul porto antico (fino alle 13 domenica 28 ottobre) allietamento musicale a cura del Trio Arcobaleno. Domenica 7, 14 e 21 ottobre dalle ore 11 alle ore 11,30 esibizione di balli popolari a cura della scuola di ballo Havanaloca.