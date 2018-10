Bari - Presentata la XXXIII edizione di TIME ZONES – Sulla via delle musiche possibili 03/10/2018 È stata presentata questa mattina, negli spazi della Mediateca Regionale Pugliese di Bari, la XXXIII edizione di TIME ZONES – Sulla via delle musiche possibili, la storica rassegna dedicata ai suoni non convenzionali. Alla conferenza hanno partecipato il direttore artistico della manifestazione Gianluigi Trevisi, l'assessore alla cultura del Comune di Bari Silvio Maselli e il direttore del dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia Aldo Patruno. La presentazione ha abbracciato i temi delle politiche culturali regionale e nazionali, analizzando le prospettive e gli elementi di difficoltà del sistema produttivo culturale ed è stata un'occasione di bilanci e indicazioni specifiche per il panorama delle industrie creative territoriali. All'interno di una serrata disamina delle opportunità del settore, Time Zones continua a rappresentare un festival di interesse e prospettiva internazionale, che percorre la strada della sperimentazione e dell'innovazione facendo incontrare gli stili e le urgenze espressive della musica contemporanea mondiale. In questo senso, pur rappresentando una manifestazione destinata a una nicchia di ascoltatori, Time Zones occupa un ruolo di primo piano nell'audience development pugliese e il programma dell'edizione 2018 si propone come una eccezionale mappatura delle interazioni artistiche del nuovo millennio.



Dopo l'anteprima AD MUSEUM, che ha visto l'esibizione a settembre di artisti del calibro di Lee Ranaldo e Terry Riley, il programma prosegue venerdì 12 ottobre (ore 21.00, Showville, Bari) con la sonorizzazione dal vivo del classico di Dario Argento Profondo Rosso, che verrà realizzata proprio da Claudio Simonetti ed i Goblin. Ad aprire la serata ci sarà Father Murphy, il duo che Simon Reynolds ha definito come la nuova "psichedelia occulta italiana" e che è diventato noto per gli spettacoli dal vivo di grandissima intensità.



Sabato 20 ottobre (ore 21.00, Teatro Palazzo, Bari) Theo Teardo e Elio Germano portano in scena Viaggio al termine della notte di Louis Ferdinand Céline in una versione completamente rinnovata nelle musiche e nei testi. Avvalendosi della straordinaria sensibilità interpretativa di Elio Germano, Teardo ripercorre musicalmente alcuni frammenti del “Viaggio” restituendo, in una partitura inedita, la disperazione grottesca di questo capolavoro di scrittura che ritrova nuove dinamiche espressive nella combinazione di archi, chitarra e live electronics. Una fusione di sonorità cameristiche che guardano a un futuro tecnologico nel quale le immagini evocate dal testo interpretato da Germano si inseriscono nelle atmosfere cinematiche di Teardo. Il giorno dopo, domenica 21 ottobre, l’innovazione in ambito musicale sarà rappresentata da Ralph Towner (ore 21.00, Teatro Palazzo, Bari), uno dei veri innovatori nel panorama musicale moderno. Artista dalle idee sempre ‘fresche’ a dispetto di una carriera lunga oltre 40 anni, Towner è conosciuto come autore principale, chitarrista e tastierista del mitico ensemble jazz acustico degli Oregon, ma ha avuto anche una ricca e variegata carriera da solista che ha visto fruttuose e memorabili collaborazioni musicali con grandi musicisti moderni come Gary Burton, John Abercrombie, Egberto Gismonti, Larry Coryell, Keith Jarrett, Jan Garbarek e Gary Peacock. Ad aprire la serata ci sarà Andrea Belfi, musicista che combina abilmente un semplice set di batteria con una componente elettronica altrettanto minimale.



Il programma prosegue poi con la sezione LITERATURE, che per il 2018 vede la collaborazione fra Paolo Panaro e Gianni Lenoci in PROUST PROJECT, l'evento che si svilupperà nei giorni 17, 18, 19, 23, 24 e 25 ottobre ore 21,00 presso l'Auditorium Vallisa. Uno spettacolo interamente dedicato alla Recherche di Marcel Proust e che vedrà il maestro Paolo Panaro assieme a Gianni Lenoci, un grande ed eclettico pianista per rimodulare i sospiri del capolavoro del letterato francese.



La XXXIII edizione di Time Zones prevede successivamente la sezione OLTRE CONFINI dove la grande musica arriva nel quartiere San Paolo di Bari negli spazi dell'Auditorium Fondazione Giovanni Paolo II ed in coproduzione con il Conservatorio Niccolò Piccinni. La sezione PIANO ZONES vedrà invece le esibizioni di grandi artisti internazionali nell'Auditorium Vallisa di Bari e nel Teatro Van Westerhout di Mola Di Bari per un serrato programma che mette in fila artisti di grandissimo rilievo come Gareth Sager, Baby Dee, Daniela Mastrandrea, Charlemagne Palestine, Mauro Sabbione, Alex Maguire, El Gabinete ensamble e Mattia Vlad Morleo.