5 ottobre - “TOQUINHO…. 50 ANNI DI SUCCESSI” aMola di Bari 05/10/2018 “TOQUINHO…. 50 ANNI DI SUCCESSI”

VENERDÌ 5 OTTOBRE IN CONCERTO

AL CANONICO DI MOLA

Straordinario appuntamento con la grande musica internazionale al Canonico di Mola di Bari!

Venerdì 5 Ottobre, alle ore 21.30

Toquinho

in concerto

Unica data in Puglia, in collaborazione con Italia Jazz Club.



Il concerto: “La voglia e la Pazzia, L’incoscienza e l’allegria”, “Senza Paura,” “Samba della Benedizione”, “Samba per Vinicius” ,“Aquarello”, sono solo alcuni dei grandi successi che comporranno la scaletta di “Toquinho…. 50 anni di successi”, il concerto con cui questo grande artista celebrerà il suo mezzo secolo di musica.

Toquinho, oppure «Toco», come amava chiamarlo Vinicius De Moraes, con la sua voce inconfondibile e quel tocco unico sulla chitarra, rappresenta l’espressione più pura e veritiera della forza e della storia musicale del Brasile.

In programma anche grandi classici della Bossa Nova con il ricordo degli amici Tom Jobim e Vinicius de Moraes e l’omaggio a grandi compositori brasiliani come Baden Powell, Carlos Lyra, Chico Buarque, Menescal.

Inizio ore 20.30. Ingresso 40 euro.

Info e prenotazioni: 347.27.131.40 - 348.7212867– 348.66.285.93 -080.4737744.

Le istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria su www.dalcanonico.com

La Masseria Dal Canonico, della famiglia Brunetti, si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada "Brenca" (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona "Poggio Antiche Ville", in via Chiancarelle, 48.