Monte Sant'Angelo - Michele Placido si racconta a "MŇNDE - Festa del Cinema sui Cammini". 04/10/2018 Michele Placido si racconta: «Ho camminato fin qui. La mia vita per il cinema»











Seconda giornata per MÒNDE - Festa del Cinema sui Cammini, l'evento ideato da “MAD – Memorie Audiovisive della Daunia" che si tiene a Monte Sant'Angelo con la direzione artistica di Luciano Toriello. Prosegue dunque l'omaggio al viaggio e alle sue infinite potenzialità cinematografiche, che viene realizzato attraverso la partecipazione di alcuni fra i più rappresentativi protagonisti del cinema italiano. Fra questi vi è indubbiamente Michele Placido, che sarà ospite alle ore 21.00 nell'Auditorium Peppino Prencipe (ex Le Clarisse) per un talk dal titolo “Ho camminato fin qui. La mia vita per il cinema”. L'attore, regista e sceneggiatore originario di Ascoli Satriano si racconterà a Giovanna Greco in un incontro pubblico che spazierà fra passione e professione.



La giornata partirà alle ore 9.00 con il matinée per gli studenti delle Scuole di Monte Sant’Angelo che si svolgerà nell'Auditorium Peppino Prencipe e dove verranno proiettati i seguenti lavori alla presenza dei rispettivi registi e protagonisti: La giraffa senza gamba di Fausto Romano, Amina di Luciano Toriello e Promiseland di Francesco Colangelo con Valeria Solarino. Nel pomeriggio, alle ore 15.00, partono anche i cammini del festival. Il ritrovo è fissato all'ingresso della Basilica di San Michele Arcangelo per portare tutti i partecipanti sul “Sentiero del Pellegrino” percorrendo la Via Micaelica e Francigena. Dalla Basilica si scenderà per il sentiero “Coppa La Pinta” fino ad arriva re agli Eremi di Pulsano per poi effettuare la risalita verso l’Abbazia di Pulsano. Un modo per conoscere il territorio ripercorrendo a piedi le antiche vie di pellegrini e crociati ma anche un'esperienza unica per immergersi nei favolosi panorami naturalistici del Gargano.



Alle ore 17.00 nella sala conferenze della biblioteca C. Angelillis si terrà la masterclass dal titolo “Materiale d’archivio: che noia... o forse no”, un momento di studio e confronto condotto da Luca Onorati per Istituto Luce Cinecittà. Un'ora dopo, sempre in biblioteca, partirà invece la proiezioni de L’attesa di Roland Sejko, con l'introduzione del montatore del film Luca Onorati. Alle ore 19.00 ci si sposta nuovamente nell'Auditorium Peppino Prencipe per la visione di Road to Myself ,in occasione della quale il regista Alessandro Piva converserà con Davide Grittani. Alle ore 20.00, dall'ingresso della Basilica di San Michele Arcangelo partirà invece la passeggiata guidata serale nel Rione Junno, un'attività a cura di Monte Sant’Angelo Francigena. Al termine del talk con Michele Placido Mònde chiude in bellezza con il Dopofestival, che dalle 22.30 vedrà la Scalinata Gambadoro diventare il palcoscenico per il live “Stripes of synthetic cloud” di Giuliano Scarola e Fabio Losito.



MÒNDE si propone come un momento di coinvolgimento e promozione del territorio del Gargano e dei suoi cammini. Un esperimento unico di destagionalizzazione e turismo culturale ideato e organizzato da “MAD – Memorie Audiovisive della Daunia", con la produzione di Apulia Film Commission e il finanziamento della Regione Puglia nell’ambito dell’intervento “Apulia Cinefestival Network”, insieme a Ente Parco Nazionale del Gargano e Comune di Monte Sant'Angelo.