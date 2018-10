PIEMONTESE: MEDIMEX RADDOPPIA A FOGGIA CON EDIZIONE WINTER 07/10/2018 PIEMONTESE: MEDIMEX RADDOPPIA A FOGGIA CON EDIZIONE WINTER



Medimex raddoppia e un’edizione “winter” si svolgerà a Foggia, all’inizio del 2019, in un grande spazio del quartiere fieristico di Foggia. Lo ha anticipato, ieri sera, il presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Giuseppe D’Urso, intervenendo all’evento organizzato dalla Regione Puglia e dall’ARTI sulla promozione del bando a sportello “PIN”, nell’ambito di “Apulian Guitar Startup” che si conclude oggi all’interno della quarantesima edizione dell’Ottobre Dauno di Foggia.

Durante un aperitivo di lavoro si sono svolti incontri B2B tra le giovani realtà PIN che operano nel settore musicale in tutte le sue svariate forme sparse per le province della Puglia e le aziende dell’artigianato musicale Dophix Sound, Ms Sound Project, HandyMan Custom Guitar, Nabla Custom, Formula B, Jad&Frèer e Tefi Vintage Lab.



“Un’occasione straordinaria per creare contatti e relazioni in un settore caratterizzato da un’economia spesso sommersa ma sempre molto vitale, che sta attraversando un’interessante evoluzione legata allo sviluppo digitale”, ha sottolineato l’assessore regionale alle Politiche giovanili, Raffaele Piemontese, ringraziando il segretario generale della UIL della provincia di Foggia, Gianni Ricci, per l’originale iniziativa sviluppata in partnership con gli staff di “PIN - Pugliesi innovativi”.



A due anni dal varo, sono 358 i progetti ammessi a un complesso di finanziamenti che ha superato i 10 milioni di euro della prima dote del programma regionale che sostiene con risorse e servizi di accompagnamento le idee innovative di giovani tra i 18 e i 35 anni. In provincia di Foggia sono 29 i progetti in corso e, ieri sera, i ragazzi che li stanno conducendo erano nei giardini dello storico ristorante sul bordo della Fiera di Foggia per scambiare esperienze con aziende di Brescia, Riccione, Firenze, Todi, L’Aquila, Roma e Orta Nova, presenti nel padiglione a fianco del Palazzo dei Congressi fieristico, dove stamattina si terranno tre masterclass di chitarra gratuite, molto attese, tenute da Luca Colombo, Alessandro Barbetti (thegastube) e Andrea Corongiu.



“In occasione del Medimex - conclude Piemontese - speriamo di toccare con mano i primi sviluppi di questa idea di incubatore per le imprese artigiane del settore artistico-musicale in cui abbiamo coinvolto alcuni istituti tecnici superiori e di vedere concretizzato uno o più investimenti in questo appassionante settore dell’economia creativa”.