11 ottobre - RUVO CORO FESTIVAL: 'LA VOCE DELLE CATTEDRALI' 11/10/2018 Giovedì 11 ottobre prosegue la rassegna musicale “La voce delle Cattedrali”, secondo macro evento di “Ruvo Coro Festival” approdando nella Cattedrale di Trani, alle ore 20:00 con il concerto del Coro Polifonico di Ruda diretto da Fabiana Noro.



La Cattedrale di San Nicola Pellegrino, esempio di architettura romanica pugliese, ospiterà la prima serata di questo secondo week end musicale de “La voce delle Cattedrali”.

Ospite della serata il Coro Polifonico di Ruda, accompagnato dal pianista Ferdinando Mussutto, dal violoncellista Riccardo Pes, dal fisarmonicista Sebastiano Zorza e dal percussionista Gabriele Rampogna.



Trani, importante meta turistica, sarà una delle tappe di un progetto che si articola in un percorso corale di grande qualità ambientato nelle più suggestive cattedrali romaniche del territorio.





La splendida Cattedrale, considerata una tra le più alte espressioni dello stile romanico pugliese, sita in un suggestivo scenario, affacciata direttamente sul mare, darà voce a un’esperienza sonora di grande fascino associata alla qualità del repertorio dei cori ospiti.



Il Coro Polifonico di Ruda, insieme al Coro Musicanova di Roma, al Coro Sinodale di Mosca e al Coro da Camera di Torino, daranno voce ai luoghi emblema dell’architettura e della storia della Puglia.



Il repertorio della rassegna è incentrato sulla musica sacra, ma ogni concerto presenterà un programma con inserimenti di brani polifonici profani, dal ‘500 ai nostri giorni, non escludendo brani popolari e pop.

“Voci delle Cattedrali” coinvolge anche città come Altamura, Conversano, Matera, Barletta e Ruvo di Puglia in un sistema di cooperazione di maggiore dimensione territoriale.



In totale saranno quattro i cori, partecipanti alle varie serate che si svolgeranno in tutto il mese di ottobre: Coro Musicanova (Roma), Coro Polifonico di Ruda (Udine), Coro Sinodale di Mosca (Russia), Coro da Camera di Torino.



I cori partecipanti, inoltre, nelle varie mattinate si dedicheranno a visitare le scuole del territorio nelle città aderenti al progetto, con l’esecuzione di performance vocali miranti alla promozione del canto corale fra i giovani studenti e alunni, fornendo loro una indicazione e un modello che possa impegnarli in una attività culturale, sana che miri alla bellezza e alla socializzazione, nonché all’inclusione.



A condividere le linee guida del progetto sono la Corale S. Lucia di Altamura, il Coro della Polifonica Materana “P. Palestrina” di Matera, la Corale Jubilate di Conversano, la Fondazione S.E.C.A. di Trani e il Coro Gabbiano di Barletta hanno aderito con al progetto.



La manifestazione è realizzata con il supporto di Pro Loco di Ruvo di Puglia, del Conservatorio di Materia, della Fondazione Seca, “MCX”, “Russia Seasons Italy 2018”, “Jubilitate”, “Coro della Polifonica Materana”, “Corale Santa Lucia”, Liceo Scientifico e Linguistico “O. Tedone”, Polo Liceale “T. Fiore – C. Sylos”, Scuola Secondaria di I° Grado “Gesmundo – Moro – Fiore”, ruvesi.it, “Luce e Vita”. Con il contributo di Casillo, Lamonarca, Maldera, Gruppo Campanale, Summo Creazioni, Agostino Riccardi, Cagnetta, Berardi, Stasi Ascensori, Panificio Cascione, Granoro, Severstal, Uniper, Be Board, Emporio Botanico, GoWash, Gioielleria Moonlight, All Services, Nicotel Corato, Luglio.











STORIA DEL GRUPPO CORO DI RUDA



Il gruppo corale è stato fondato nel 1945, diretto da Fabiana Noro, che ha partecipato a oltre cinquanta concorsi nazionali e internazionali e festival corali in tutto il mondo.

Il repertorio del Coro Polifonico di Ruda spazia dal Canto gregoriano alla Polifonia sacra e profana di tutte le epoche.

Attivo anche nel campo dell’editoria, oltre ad aver pubblicato la Messa Solenne e Quattro Motetti per coro e orchestra di Alberto Mazzucato, il Coro Polifonico organizza cartelloni musicali in Friuli-Venezia Giulia ai quali invita i gruppi professionisti più quotati a livello italiano.

Il Coro, composto da cantanti dilettanti e di organico maschile, nel 1999 ha cantato le musiche originali di Raul Lovisoni per la trasmissione di Rai Uno Centrifufa “Parole a 360 gradi”, con la regia di Marco Balich, da un’idea di Antonio Maccario e Guido Barlozzetti.