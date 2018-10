13 ottobre - Concerto dell'ensemble 'Cantiere dell’Arte' con un omaggio a Mozart - San Severo (Foggia) 13/10/2018 Il “Cantiere dell’Arte” ospite degli Amici della Musica di San Severo

L’omaggio a Mozart e Beethoven sabato 13 ottobre nella Chiesa San Nicola



Un concerto insolito ed elegante quello proposto dall'Associazione "Amici della Musica" presieduta da Gabriella Orlando. A salire sul palco dell'Associazione, il prossimo 13 ottobre, nella suggestiva cornice della Chiesa San Nicola, alle ore 19.45 (porta ore 19.15), l'ensemble "Cantiere dell'Arte". Un omaggio ai grandi della storia della Musica: Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwing van Beethoven.

Un concerto insolito ed elegante quello proposto dall’Associazione “Amici della Musica” presieduta da Gabriella Orlando. A salire sul palco dell’Associazione, il prossimo 13 ottobre, nella suggestiva cornice della Chiesa San Nicola, alle ore 19.45 (porta ore 19.15), l’ensemble “Cantiere dell’Arte”. Un omaggio ai grandi della storia della Musica: Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwing van Beethoven.

Un progetto giovane e lungimirante nato all’interno della Fondazione “Luigi Bon” di Colugna al fine di valorizzare i giovani talenti della Regione Friuli Venezia Giulia e delle zone alpine.



Un laboratorio ed ensemble musicale insieme ideato per valorizzare vari repertori musicali e i migliori giovani talenti della regione, oltre che un cantiere come percorso di crescita individuale e collettiva, musicale e personale. Il gruppo si è già esibito in eventi come Emilia Romagna Festival, Carniarmonie, “Nei Suoni dei Luoghi”, “Armonie in Corte”. I suoi componenti si stanno specializzando nelle migliori accademie internazionali e nazionali come la Musik Akdemie di Basilea, l’École de Musique di Losanna, i Conservatori di Firenze e Trento, e collaborano con diverse orchestre come la Filarmonica di Lubiana, l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali e altre ancora. Diretta dal M° Claudio Mansutti, si è imposta immediatamente all’attenzione della critica per la freschezza degli esecutori, tutti giovani laureati, e per la finezza interpretativa.



I componenti del gruppo (Gabriele Bressan, Nicola Zampis oboi, Maria Benedetti, Sara Papinutti clarinetti, Gerson Daniel Fabris, Alarico Libero fagotti, Nicola Fattori, Andrea Mancini corni) si sono specializzati nelle più prestigiose accademie europee quali Vienna, Losanna, Basilea, e collaborano con diverse orchestre quali I Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra di Lubiana ecc. Il direttore Claudio Mansutti, clarinettista di fama internazionale, si è esibito in veste di solista con l’Orchestra Accademia Ars Musicae, con l’Orchestra della Radio Televisione di Zagabria, con I Berliner Symphoniker, con l’Orchestra da Camera di Gorizia e con la Diapason Chamber Orchestra, con i Solisti di Salisburgo. Ha recentemente suonato a Napoli, Roma, in Spagna, Francia, Repubblica Ceca e alla “Carnagie Hall” di New York con l’Ensemble Variabile, in Austria con l’Orchestra Mahler e in Germania con la Budapest Chamber Orchestra, a Milano con l’Orchestra UECO, con i Virtuosi di Praga sempre in qualità di solista.



L’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo Roma, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale, la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura, Resonance - Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni, FSC 2014-2020, Piiil Cultura Puglia e con l’Unione Europea.



Claudio Mansutti

Si è diplomato in clarinetto con il massimo dei voti presso Conservatorio “J. Tomadini” di Udine sotto la guida del M° Pecile ed in seguito si è perfezionato con i maestri P. Borali (RAI Milano) e K. Leister (Berliner Philarmoniker). Ha vinto 5 Concorsi nazionali ed internazionali di musica da camera, ha registrato per la RAI e l’ORF.



È stato fondatore del Diapason Ensemble e dell’Orchestra Accademia Ars Musicae di Klagenfurt di cui è stato primo clarinetto. Si è esibito in veste di solista con Accademia Ars Musicae Orchestra, Zagreb Radio and Television Orchestra, Orchestra UECO presso Sala Verdi di Milano, Diapason Chamber Orchestra, Virtuosi di Praga, Salzburger Solisten, Vienna Mahler Orchestra, Dolomiti Sinfonia, Budapest Chamber Orchestra, Moravian Philharmonic Orchestra, Zlin Philharmonic Orchestra, Hradec Kralove Philharmonic Orchestra, Radom Chamber Orchestra, FVG Mitteleuropea Orchestra, Orchestra Regionale Siciliana. Ha intrapreso gli studi di direzione orchestrale con il M.° Descev, già direttore dell’Opera di Sofia, e per quel che riguarda lo studio interpretativo, si è perfezionato con il M.° Repini. Ha diretto i Solisti di Sofia e diverse compagini del Friuli Venezia Giulia. Si è esibito in Italia, Austria, ex-Yugoslavia, Germania collaborando con artisti di levatura internazionale. Ha diretto l’Orchestra della Radio Televisione di Lubiana.



Collabora con l’Ensemble d’archi dei Berliner. Ha creato L’Ensemble Variabile, gruppo di musicisti di alto livello a formazione variabile al fine di eseguire un repertorio cameristico più ampio possibile con cui si è esibito a Napoli, Roma, Madrid e diversi centri della Spagna, in Francia, in Austria, in Slovenia, in Repubblica Ceca, Germania, Norvegia.



Claudio Mansutti, in qualità di organizzatore e direttore artistico opera ormai da oltre 20 anni. E’, dal 1991, direttore artistico del Teatro-Fondazione Luigi Bon, da tre anni direttore artistico della FVG Mitteleuropea Orchestra. È stato consulente organizzativo del Teatro Giovanni da Udine per i primi tre anni di attività, è stato direttore della produzione dell’Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia e direttore della Fondazione Città di Gorizia per cui ha curato anche la direzione artistica per la riapertura del Teatro Verdi di Gorizia, è stato curatore del settore musica per il Mittelfest ed ora ne è il direttore organizzativo, è direttore artistico del Festival estivo Carniarmonie.



È stato premiato come personaggio culturale friulano dell’anno 2001 con il Moret d’aur.











Info e prenotazioni 348.6628775

