TORNA LA GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO ANCHE AL DIOCESANO DI MOLFETTA 11/10/2018 NELL L’ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE TORNA LA GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO ANCHE AL DIOCESANO DI MOLFETTA



Dopo il successo delle scorse cinque edizioni ed in particolare di quella del 2017 che ha visto la partecipazione di circa 65.000 persone, la GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO torna per il sesto anno consecutivo anche nel 2018. Un giorno in cui poter visitare i musei in Italia in modo speciale con tutta la famiglia, questa domenica 14 ottobre, in occasione di F@Mu 2018 - Piccolo Ma Prezioso, su tutto il territorio nazionale musei, fondazioni ed altri luoghi espositivi, si apriranno alle famiglie con visite educative, giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate appositamente per l’occasione.



Secondo la Presidente di ICOM Italia, Tiziana Maffei, “Il tema proposto quest’anno da F@Mu “PICCOLO MA PREZIOSO” s’inserisce coerentemente con l’azione di costruzione del Sistema Museale Nazionale che potrà coinvolgere anche i piccoli musei italiani in un processo di miglioramento della qualità dei servizi culturali. Le realtà museali locali diffuse nel territorio sono una caratteristica identitaria della grande infrastruttura culturale nazionale. Assicurarne una gestione professionale e sostenibile è una necessità ed una grande opportunità per costruire reti culturali partecipate nei territori”.



E questa attenzione al “piccolo ma prezioso”, proprio come molti musei, sarà il filo conduttore della giornata. L’idea è quella di enfatizzare l’importanza “dei più piccoli”, riferendosi sia ai bambini, i protagonisti della manifestazione, sia, nel senso più generale del termine, a tutto quello che è “meno in vista perché più piccolo”, come gli oggetti più piccoli di una collezione, un piccolo dettaglio di un quadro e naturalmente “i piccoli musei”. È proprio con la scelta di questo tema e con la partnership dell'Associazione Nazionale Piccoli Musei, che l’Associazione Famiglie al Museo vuole incentivare e promuovere le attività dei Piccoli Musei, importanti elementi strategici per uno sviluppo culturale territoriale.



Quest’anno la manifestazione coinvolgerà ben 800 luoghi espositivi, tra cui il Museo Diocesano di Molfetta che aderisce ancora una volta con entusiasmo. Dopo il riconoscimento regionale ottenuto nel 2017 che inserisce l’istituzione museale nel circuito “Puglia Loves Family” e la suggella come luogo family friendly, lo staff dei servizi educativi propone per domenica 14 ottobre l’ingresso gratuito per le famiglie. La mattina (10.00-13.00) una divertente Caccia al tesoro nelle sale museali ed il pomeriggio (17.30-20.30) un’attività didattica con mamma e papà (su prenotazione) alla scoperta di "piccoli ma preziosi tesori" conservati e nascosti tra le opere d’arte. Non mancherà, infine, come ogni anno il Concorso F@Mu dedicato ai bambini che parteciperanno all’evento. I piccoli ospiti potranno raccontare la loro esperienza al museo attraverso la realizzazione di un disegno, i migliori saranno candidati a livello nazionale per vincere i libri d’arte di Matì e Dadà.



La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo è organizzata in collaborazione e con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali ed il sostegno della Federazione Italiana dei Club e Centri per l’UNESCO. Patrocinano, inoltre, la manifestazione altre importanti istituzioni quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia, ICOM Italia e il Touring Club Italiano; infine F@Mu 2018, in linea con gli obiettivi dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, ha ottenuto la concessione del logo dell’Anno Europeo e la conseguente iscrizione nel calendario ufficiale degli eventi.



Per info e prenotazioni

T. 348 411 36 99

didattica@museodiocesanomolfetta.it

Facebook: Museo Diocesano Molfetta