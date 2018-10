Immagine: © Ilenia Tesoro venerdě 12 ottobre - Kalŕscima in concerto a Lecce per Sud Est Indipendente 12/10/2018 venerdì 12 ottobre - ore 21:30

Officine Cantelmo - Lecce

Ingresso 10 euro

Info 3331803375 - seifestival.it #seifestival



KALÀSCIMA

Il gruppo pugliese di world music presenta ufficialmente “K”, nuovo lavoro discografico prodotto da Alberto Fabris, missato e masterizzato da Tim Oliver nel Real World Studios pubblicato da Ponderosa Music Records e Ipe Ipe Music con il sostegno del Mibac e Siae, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura", e Puglia Sounds Record 2018



Prosegue con un nuovo concerto di Sei Off, l'articolata programmazione del Sud Est Indipendente Festival, firmato Cool Club con la direzione artistica di Cesare Liaci, sostenuto dal piano triennale della Regione Puglia, dal Fus - Fondo Unico dello Spettacolo e da altri partner privati, con il patrocinio dei Comuni di Lecce e Corigliano d'Otranto e del Distretto Produttivo Puglia Creativa. Venerdì 12 ottobre (ore 21:30 - ingresso 10 euro) le Officine Cantelmo di Lecce ospiteranno la presentazione di ”K” terzo disco del gruppo pugliese Kalàscima, prodotto da Alberto Fabris, missato e masterizzato da Tim Oliver nel Real World Studios, pubblicato da Ponderosa Music Records e Ipe Ipe Music con il sostegno del Mibac e Siae, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura", e Puglia Sounds Record 2018 (Regione Puglia - FSC 2014/2020 - Patto per la Puglia). In apertura il concerto di Gigi Marra (chitarra e voce). A seguire a dj set di Sandro Loco.



Kalàscima è un gruppo pugliese di world music che nel corso degli ultimi anni si è esibito in numerosi concerti e tour in tutto il Mondo su palchi prestigiosi tra i quali: Tallin Music Week (Estonia, 2018), Mundial Montreal (Canada, 2017), Colours of Ostrava (Repubblica Ceca, 2016), Roskilde Festival (Danimarca, 2016), Fira Mediterrània de Manresa (Spagna 2016), Babel Med (unico gruppo italiano presente, Francia 2016), South by South West (USA, 2016) e Sziget Sound Festival (Ungheria, 2012). Il nuovo disco dei Kalàscima arriva a quattro anni di distanza da Psychedelic Trance Tarantella che ha imposto la formazione sulla scena internazionale. Composto da dieci tracce inedite scritte nelle pause del tour che ha toccato Spagna, Portogallo, Belgio, Francia, Austria, Estonia, Germania, Slovacchia, Danimarca, USA e Canada, uscirà proprio il 12 ottobre in tutti i digital store e punti vendita fisici e sarà presentato dal vivo in Italia e all’estero.



#seifestival