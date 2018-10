13 14 20 21 27 28 ottobre - Anonima GR in BAR QUI SI GODE - teatro Forma - Bari 13/10/2018 Anonima GR



BAR QUI SI GODE



con



Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli, Gianni Vezzoso,

Nicola Traversa, Antonello D'Onofrio



Regia di Dante Marmone



TEATRO FORMA



(Bari - 13 - 14 - 20 - 21 - 27 - 28 Ottobre 2018)



Sabato 13 (alle 21) e domenica 14 ottobre (alle 19) l'Anonima G.R. torna in scena al Teatro Forma di Bari (Via Fanelli 226/1) con un grande classico del suo repertorio: Bar qui si gode, una commedia esilarante dai risvolti tragicomici, scritta da Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli. Il cast, oltre che da Marmone (regista) e Schiavarelli, è formato da Gianni Vezzoso, Nicola Traversa e Antonello D'Onofrio. Biglietti in vendita al botteghino del teatro e su vivaticket.it. Infotel: 080.501.81.61. Le prossime repliche si terranno il 20, 21, 27 e 28 ottobre.



Il Bar Qui Si Gode è un bar molto strano: clienti se ne vedono pochi e il proprietario non riesce a capirne il perché. Forse perché propina prodotti taroccati e marche sconosciute. Ma tra quei pochi avventori, capitano sempre tipi strani che non consumano mai nulla o non pagano mai, e che inoltre lo coinvolgono nelle loro storie contorte e stravaganti. In questo Bar, con i tavolini all’aperto, si avvicendano una serie di storie curiose, ricche di colore e grande comicità: nei caratteri e nelle manie dei personaggi, si mettono in evidenza tutti i lati grotteschi che ci portiamo addosso e nei quali il pubblico si può riconoscere, ridendo di sé.