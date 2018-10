13 ottobre - seconda giornata Lecce Festival Letteratura - Lecce 13/10/2018 sabato 13 ottobre - dalle 9 alle 23

Lecce

Ingresso libero

LECCE FESTIVAL LETTERATURA

Sabato 13 ottobre prosegue, con una lunga giornata di incontri, presentazioni e letture ad alta voce su “Letteratura e scienza”, la quarta edizione di Lecce Festival Letteratura. In mattinata il Festival sarà in alcune scuole del capoluogo salentino. Al Liceo Scientifico “Cosimo De Giorgi” appuntamento con "Professione giornalista scientifico" con Agnese Codignola e Matteo De Giuli. Al Liceo Statale “Pietro Siciliani” spazio alla giornalista e scrittrice Vichi De Marchi con "Ragazze, studiate la scienza!". Il Liceo Classico e Musicale “Giuseppe Palmieri” ospiterà Una stella tranquilla, ritratto sentimentale di Primo Levi di Pietro Scarnera (Comma 22) con Irene Abigail Piccinini. All'I.T. “Grazia Deledda”, infine, "Tra finzione e realtà: come si svela un delitto" con Giorgia Lepore (archeologa e scrittrice) e Marcello Filotico (anatomopatologo). Dalle 17.30 il festival proporrà le "Letture ad alta voce" in collaborazione con Principio Attivo Teatro nelle librerie SemiMinimi, Mondadori e Le Fanfaluche mentre i Teatini (dove si terranno anche le officine "Con le storie si insegna la matematica. Laboratorio sulla didattica della matematica nelle scuole primarie e secondarie inferiori" a cura di Anna Cerasoli e "Terra chiama alieni", laboratorio di fumetti con Pietro Scarnera) ospiteranno i percorsi di lettura a cura di Paolo La Peruta su "Viaggio al centro della terra di Jules Verne". Dalle 18 nella Villa Comunale spazio a Elisabetta Liguori (Frankenstein di Mary Shelley), Osvaldo Piliego (Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick), Vittorio Vernaleone (La Dismissione di Ermanno Rea) e, in chiusura, Ilaria Carlucci di Principio Attivo Teatro (Il sistema periodico di Primo Levi). Per "Lecce incontra" dalle 19 alle Officine Culturali Ergot presentazione della rivista di divulgazione scientifica Sinapsimag curata dallo Studio Meh!, finanziata dalla Regione Puglia con il bando PIN. A seguire "LSD, Storia di una sostanza stupefacente" di Agnese Codignola (Utet) con Matteo De Giuli. L'autrice ripercorre la storia di una sostanza stupefacente raccontando aneddoti di cronaca nera e di cronaca rosa insieme a dati scientifici, circostanze storiche e movimenti di opinione sfavorevoli anche solo all’uso per scopi di ricerca di un farmaco dalle capacità terapeutiche estremamente interessanti. Dalle 20.30 le Officine Cantelmo accoglieranno un incontro su "La fisica dei supereroi" con i ricercatori dell'Università del Salento Giulio Avanzini e Rosaria Rinaldi, lo storico del fumetto Marco Laggetta e i disegnatori della scuola di fumetto Lupiae Comix. Dalle 21 la serata si concluderà all'Alex ristorante con "La cena letteraria" a cura della chef Alessandra Civilla dedicata a "La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene" di Pellegrino Artusi. Descritto dallo stesso autore come un “manuale pratico per famiglie - Igiene, economia, buon gusto”, quello dell'Artusi è un libro di tale popolarità da essere ancora in stampa ad oltre cent'anni dalla sua prima pubblicazione del 1891 (cena 50 euro - info e prenotazioni 3208034258).



Domenica 14 ottobre si parte alle 10.30 da "00 - Doppio Zero" con il primo appuntamento di Lecce incontra. Elisabetta Liguori e Luigi Tarantino proporranno "Un caffè con H. G. Wells" presentando "La macchina del tempo", romanzo pubblicato nel 1895, la storia che per prima portò nella fantascienza il concetto di viaggio nel tempo, basato su un mezzo meccanico, inaugurando un filone narrativo di grande fortuna. Dalle 17.30 il festival proporrà le "Letture ad alta voce" in collaborazione con Principio Attivo Teatro nelle librerie SemiMinimi, Mondadori e Le Fanfaluche mentre dalle 18 nella Villa Comunale si alterneranno "La Favola dei suoni di Galileo Galilei" con una lettura musicata a cura degli studenti del Liceo Scientifico Cosimo De Giorgi, "Una stella tranquilla" di Primo Levi con Francesca Russo e "Alice nel paese delle meraviglie" di Lewis Carroll con Paola Leone. Dalle 18 al Mastro Café e Bistrò, Raffaele Gorgoni e Giulio Avanzini proporranno un percorso di lettura da "La chiave a stella" di Primo Levi a "La dismissione" di Ermanno Rea. Il Festival si concluderà alle 20.30 al Caffè Letterario con "Tra finzione e realtà: come si svela un delitto" con Giorgia Lepore (archeologa e scrittrice) e Marcello Filotico (anatomopatologo). La narrativa noir è ricca di richiami alla storia, all’arte e alla scienza, sarà per questo che un’archeologa medievista e un anatomopatologo arguto e spassoso si ritroveranno a indagare su misteriosi omicidi.



Lecce Festival Letteratura è un progetto per la promozione della lettura dell’associazione culturale Arteverso, con la direzione artistica e organizzativa di Elisabetta Cucurachi, realizzato in collaborazione con Comune di Lecce e numerosi partner e cofinanziato dalla Regione Puglia (avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia). “Letteratura e scienza”, tema della quarta edizione, vedrà fisici, chimici, biologi e ingegneri dell'Università del Salento mettersi in gioco con la letteratura e con i giovanissimi, anche delle scuole primarie.

