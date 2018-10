14 ottobre - CASTEL DEI MONDI: A RUVO DI PUGLIA FINALE PER BAMBINI CON CAPPUCCETTO ROSSO 14/10/2018 Regione Puglia

CITTÀ DI ANDRIA

In collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese

Presenta



Festival Internazionale di Andria

CASTEL DEI MONDI

XXII edizione – 2018

21 settembre – 7 ottobre



È già sold out per l'ultimo doppio appuntamento del calendario della XXII edizione del Festival internazionale di Andria Castel dei Mondi, sostenuto e voluto dalla Città di Andria e dalla Regione Puglia e organizzato dal Teatro Pubblico Pugliese. A quattordici giorni dalla fine dell’intensa settimana di teatro per il pubblico nordbarese adesso è arrivato il momento di chiudere definitivamente questa edizione. A farlo sarà lo spettacolo per bambini in programma il 14 ottobre prossimo a Ruvo di Puglia.



In scena ci sarà Cappuccetto Rosso di La Luna nel letto/ass.culturale tra il dire e il fare, per bambini dai 6 anni in su (ore 18 e ore 21, Teatro Comunale, biglietto unico.



SCHEDA SPETTACOLO

COMPAGNIA LA LUNA NEL LETTO / ASSOCIAZIONE CULTURALE TRA IL DIRE E IL FARE

In coproduzione con TEATRI DI BARI e COOPERATIVA CREST

Con la preziosa collaborazione della COMPAGNIA ELEINAD

Con il sostegno di: scuola di danza ARTINSCENA

CAPPUCCETTO ROSSO

con i danzatori EleinaD Claudia Cavalli, Erica Di Carlo, Francesco Lacatena, Marco Curci, Roberto Vitelli

drammaturgia, regia, scene e luci Michelangelo Campanale

coreografie Vito Cassano

assistente alla regia Annarita De Michele

costumi Maria Pascale

video Leandro Summo



Si ringraziano Filomena De Leo, Rina Aruanno, Maria De Astis, Licia Leuci

Per info:

casteldeimondi.com / 0883 26 16 05

info@casteldeimondi.com