Scisciano (Napoli) - Sagra della Noce, entra nel vivo l’atteso evento dell’Agro-Nolano 12/10/2018 Dopo il week-end di anteprima, sabato 13 e domenica 14 ottobre appuntamento al parcheggio comunale in via Sabato Borzillo per riscoprire il gusto del prezioso prodotto tipico locale.



Dopo il convegno di presentazione del progetto, tenutosi sabato 6 ottobre presso la Chiesa di San Giovanni Battista, la “Sagra della Noce” di Scisciano, giunta alla sua ventiduesima edizione, entra nel vivo. Si ricomincia sabato 13 e domenica 14 ottobre, a partire dalle ore 20,00, presso il parcheggio comunale in via Sabato Borzillo, dove sarà possibile degustare, presso gli stand predisposti per l’occasione, prelibati piatti in cui la noce sarà l’ingrediente protagonista. Mezze maniche con salsa di noci, speck e funghi; specialità a base di pasta fresca e noci; bocconcini di pollo in salsa di noci, zafferano ed erbette aromatiche; dolci tipici e gelati alla noce; oltre a tante gustose sorprese e specialità da scoprire durante il percorso di degustazione, comporranno il ricco menù della due giorni, che non mancherà di deliziare anche i palati più esigenti. Le due serate saranno animate dalle esibizioni e dagli spettacoli a cura di artisti di strada, quali trampolieri, giocolieri, mimi e illusionisti, che interagiranno con il pubblico creando divertenti momenti di intrattenimento. Inoltre, il menù della sagra sarà disponibile anche domenica a pranzo nell’ambito di speciali percorsi di degustazione cui sarà possibile partecipare su prenotazione. Sempre di domenica, a partire dalle ore 10,00, si terrà l’escursione guidata di trekking urbano, con partenza da piazza XX Settembre, in origine in programma nel week-end precedente. L’escursione condurrà i partecipanti alla scoperta dei noceti presenti sul territorio di Scisciano e a scoprire la storia e le caratteristiche di tale preziosa coltivazione. La ventiduesima edizione della “Sagra della Noce” si caratterizza, dunque, per un programma ricco e variegato, dove all’immancabile gusto del prodotto tipico simbolo dell’area si uniscono iniziative volte a favorire la sua conoscenza presso gli appassionati e non. Il progetto, promosso dal Comune di Scisciano in collaborazione con la locale Associazione Arcifelix e co-finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del “Programma regionale di eventi per la promozione turistica e la valorizzazione culturale dei territori. Periodo giugno 2018 - giugno 2019.” Proseguirà anche nei mesi successivi con vari eventi e iniziative. Appuntamento, dunque, a Scisciano il 13 e 14 ottobre per un week-end all’insegna della riscoperta dei sapori di una volta.