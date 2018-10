Foggia - Expo del Lavoro e dell'Orientamento - Competizione Regionale Students Lab Puglia 13/10/2018 Competizione Regionale dei Laboratori Students 15 ottobre 2018 Expo del Lavoro e dell'Orientamento 16 – 19 ottobre 2018





Foggia - Centro Commerciale “Mongolfiera” - Viale degli Aviatori, 126, 71122 Foggia Ore 10.00 -18.00 Ingresso Gratuito



Evento promosso da Asse 4 – Rete di Imprese partner tecnico di StudentsLab Italia





Protagonisti dell’Expo sono tutti gli studenti provenienti dagli Istituti di Istruzione Superiore di I e II grado, universitari e laureati, tutti coloro che desiderano intraprendere un nuovo percorso di vita o interfacciarsi con le ultime novità lavorative presenti sul proprio territorio. Nello specifico, dagli ambiti della formazione accademica e professionale, cui obiettivo principale è quello di conoscere il proprio potenziale ed acquisire le competenze necessarie per affrontare al meglio la futura carriera nel mondo del lavoro. Saranno presenti rappresentanti di Aziende e Istituzioni pronti a delineare e consigliare percorsi mirati in linea con il background personale dei ragazzi. Un’occasione interessante per conoscere opportunità lavorative, per la realizzazione e la consegna del Curriculum Vitae, sostenere colloqui individuali con enti aziendali, guida alla scelta del percorso di Istruzione Superiore per i più giovani, orientamento alla scelta universitaria, di master o corsi di perfezionamento site in tutto il territorio. Saranno attivi Workshop e Formazione continua a cura di esperti alternati a momenti di giochi formativi e interattivi come la partecipazione del pubblico al “TraininGaming” ideato dal Direttore dell’azienda Mideal, Antonio Miele, Società operante nella ricerca e nella gestione del personale.



Durante la Competizione StudentsLab, invece, gli Studenti, coinvolti in attività laboratoriali di cultura d’impresa, illustreranno le proprie idee imprenditoriali ad una Giuria Qualificata (figure professionali, manager aziendali, istituzioni), con l’obiettivo di far emergere tra tanti le proprie qualità e conquistarsi l’ambito accesso alla competizione successiva, quella nazionale. StudentsLab è un percorso che coinvolge ogni anno più di 20.000 studenti e 400 Istituti di tutta Italia, favorendo il confronto tra le diverse realtà territoriali e l’apprendimento attraverso attività laboratoriali volte a promuovere lo spirito d’iniziativa e d’imprenditorialità tra i più giovani in quattro linee di Competizione, di seguito indicate:

- .biz, Laboratorio d'impresa: prevede la creazione di vere e proprie imprese, dalla business idea alla commercializzazione del prodotto/servizio.

- .com, Laboratorio di comunicazione: permette agli studenti di immergersi nella comunicazione a 360 gradi, sviluppando competenze in giornalismo, organizzazione eventi e pubblicità.

- .tech, laboratorio di innovazione tecnologica: dedicato alla creazione di prodotti ad alto contenuto tecnologico, dal risparmio energetico alle fonti rinnovabili, fino alla robotica.

- org. Laboratorio di organizzazione eventi: promuove la consapevolezza delle espressioni culturali attraverso attività laboratoriali che coinvolgono gli studenti nella realizzazione di un evento reale.

La competizione Students Lab è accreditata dal MIUR tra le procedure di confronto nazionali e internazionali per la valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie.

Gli Eventi avranno luogo presso il Centro Commerciale Mongolfiera di Foggia, viale degli Aviatori 128, che metterà a disposizione spazi e attrezzature a titolo gratuito, con l’obiettivo di dare visibilità e supporto ai giovani che iniziano a costruire il proprio futuro.

Per