[PHOTOGALLERY] 1 novembre - “Mediterranea” solisti e Corpo di Ballo della Daniele Cipriani Entertainment a Bari 01/11/2018 “MEDITERRANEA”

UNO SPETTACOLO “IN ESCLUSIVA”

PER TEATRODANZA MEDITERRANEO



Giovedì 1° novembre al Teatro Petruzzelli Gran Galà di Inaugurazione del TeatroDanza Mediterraneo della Camerata Musicale Barese con “Mediterranea”, il balletto italiano che ha conquistato il mondo.



Solisti e Corpo di Ballo della Daniele Cipriani Entertainment.



“Mediterranea” è nato nel 1993 con la coreografia di Mauro Bigonzetti per il Teatro di Toscana e fu subito riproposto dalla Camerata a Bari già nel 1995 al Teatro Piccinni.



Nella prima parte dello spettacolo sono stati ideati una serie di passi a due con la partecipazione straordinaria dei Primi Ballerini Silvia Azzoni e Alexander Ryabko dell’Hamburg Ballett (reduci dal loro tour in Giappone insieme ai più grandi ballerini del mondo) e Sergio Bernal del Ballet National di Spagna; artisti che con la loro bravura, straordinarietà e unicità hanno conquistato il mondo in un progetto che – in prima assoluta a Bari - porterà ad una vera circumnavigazione del Mediterraneo, attraverso la musica delle culture che vi si affacciano e che faranno viaggiare lo spettatore nello spazio e nel tempo. Da qui l’idea di coniugare “Mediterranea” nella seconda parte della serata.

Inno alla comunione e alle differenze delle culture che si sono confrontate nei secoli da una parte all’altra del Mare Nostrum, Mediterranea si pone come un divenire continuo di suggestioni visive, sapientemente evocate da una colonna sonora, curata insieme a Paride Bonetta, in cui musiche popolari di rara suggestione si miscelano a trascrizioni colte, da Mozart a Ligeti. Contrasti culturali, diverse forme di spiritualità, il fascino dell’ignoto e della scoperta – temi epici che ricorrono fin dall’Odissea in chi ha ‘vissuto’ questo nostro mare – si trasformano in una danza dal flusso inarrestabile e dall’attacco poderoso e sensuale insieme. Dal linguaggio di formazione (il classico) Bigonzetti prende l’amore per le linee e la regola del legato, ma lo plasma con il suo spiccato gusto per la posa scultorea, esaltando i nervi, i muscoli, la possenza fisica maschile e femminile. Istinto e logos, leggerezza e gravita. Estremi su cui si muove serrata, travolgente, spettacolare la sua danza. Creature ammantate nel nero del mistero e della notte, in rosso-come la passione e il sole che infuoca il Mediterraneo; e poi nell’etereo bianco della sua luce più abbacinante attraversano la scena ora con pose che rimandano alle sculture arcaiche, ora con slanci felini, ora lirici arabeschi di carne. Nei duetti che punteggiano la coreografia si colgono le sfumature di una condizione umana legata al ‘viaggio’: quello dell’ebrea errante con la sua storia di persecuzione nel canto hondo di Carmen Linares; quello della sposa abbandonata dall’uomo che va per mare nel meraviglioso madrigale provenzale. Ma è la danza di insieme, i ritmi cadenzati e percossi con tutto il corpo, gli zigzag delle dinamiche, le saette delle braccia e delle gambe che rompono lo spazio a creare la tensione energetica di tutto il lavoro, a darne la cifra, tra raffinatezze accademiche e quel tocco pop spettacolare che il coreografo mostrerà di amare anche in seguito.







La prima parte dello spettacolo, dedicata ai passi a due, avrà il seguente programma: “Farruca del Molinero” coreografia di Antonio Ruiz Soler, musica Manuel de Falla danza Sergio Bernal, “Adagietto” coreografia di John Neumeier musica di Gustav Mahler danzano Silvia Azzoni e Aleksandr Ryabko , “The Swan” coreografia di Ricardo Cue musica di Camille Saint-Saens danza Sergio Bernal e “Spring and Fall” coreografia di John Neumeier musica di Antonín Dvořák danzano Silvia Azzoni e Aleksandr Ryabko.

Lo spettacolo è in esclusiva per la Camerata Musicale Barese.

Continuano intanto le prenotazioni di abbonamenti per la 77ª Stagione come anche le prenotazioni per il primo grande Evento di Mario Biondi del 26 Novembre.

Informazioni e prenotazioni presso gli Uffici della Camerata Musicale Barese in Via Sparano 141 infotel. 080/5211908, Box Office della Feltrinelli, Botteghino del Teatro Petruzzelli e sul sito www.cameratamusicalebarese.it