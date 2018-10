Andria Bike: buona la prima a Senigallia al Giro d’Italia Ciclocross con il campione italiano Anthony Montrone 13/10/2018 Il primo impegno stagionale di ciclocross si è concluso all’insegna delle soddisfazioni con il primo vero esame del periodo autunnale ed invernale: il Giro d’Italia di Ciclocross che ha preso il via da Senigallia nelle Marche.



Nella gara esordienti secondo anno l’ha fatta da padrone Matteo Fiorin (Cicli Fiorin) che ha preceduto Milo Marcolli (Polisportiva Besanese) e Alessandro Dante (Cicli Fiorin), un terzetto in grado di staccare Anthony Montrone alla prima uscita con la maglia di campione italiano conquistata a Roma nel mese di gennaio.



Nella medesima categoria buoni piazzamenti per Carlo Pistillo (19°), Vittorio Capogna (28°) e Giuseppe Alessandro (32°). Unici rappresentanti della propria categoria Simone Massaro (22°tra i G6 promozionali) e Alessandro Loseto (54°tra gli allievi).



Seguiti da vicino nella trasferta marchigiana dai direttori sportivi Lillo De Feudis, Luigi Loria e Domenico Abruzzese, i ragazzi puntano a migliorare e ad affinare la forma di gara in gara proseguendo il cammino al Giro d’Italia di Ciclocross e in tutte le gare di ciclocross in Puglia e fuori regione.