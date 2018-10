15 ottobre - Concerto dell'Orchestra del Conservatorio Tuto Schipa nella Chiesa di San Matteo - Lecce 15/10/2018 49^ Stagione Concertistica

2018-2019





Lunedì 15 Ottobre 2018



Ore 20,00





Anteprima







ORCHESTRA SINFONICA DEL CONSERVATORIO

“T. SCHIPA”







Musiche di Tchaikovsky, Bizet, Respighi,

Offenbach, Grieg, Strauss jr







CHIESA DI SAN MATTEO

Via dei Perroni, 29 - LECCE



Si alza il sipario sulla nuova stagione della Camerata Musicale Salentina, che quest'anno celebra la sua 49^ edizione.

In attesa del concerto inaugurale di venerdì 19 ottobre al Teatro Apollo, che vedrà protagonista lo straordinario pianista Matthew Lee, accompagnato per l'occasione dall'Orchestra ICO della Magna Grecia diretta da Valter Sivilotti, grande anteprima a ingresso gratuito lunedì 15 ottobre, nella Chiesa di San Matteo a Lecce, con l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Tito Schipa”, diretta per l'occasione dal Maestro Giovanni Pellegrini, che eseguirà meravigliose musiche di Tchaikovsky, Bizet, Respighi, Offenbach, Grieg e Strauss jr.



Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.



PROGRAMMA MUSICALE

P. I. Tchaikovsky da “The Sleepin Beauty” op. 66

- Valse

- Pas de quatre



G. Bizet 2^Suite da Carmen



O. Respighi Villanella da Antiche Danze ed Arie



J. Offenbach Barcarola



E. Grieg Peer Gynt Suite n. 1



J. Strauss jr. Kaiserwalzer op. 437



BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, sottoscrivendo un abbonamento o acquistando un biglietto per uno spettacolo, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti. Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.