Emergenze sociali e umanitarie: tre seminari a Lecce per la Settimana della sociologia 15/10/2018 “EMERGENZE SOCIALI E UMANITARIE. POLITICHE PUBBLICHE E RAPPRESENTAZIONI MEDIATICHE NELLA SOCIETÀ DEL RISCHIO”

IL 16, 17 E 18 OTTOBRE A UNISALENTO GLI APPUNTAMENTI DELLA “SETTIMANA DELLA SOCIOLOGIA”



Si terrà anche a Lecce la “Settimana della Sociologia”, l’iniziativa nazionale che apre al pubblico il “laboratorio diffuso di ricerca” costituito dal lavoro dei docenti della materia che operano nei diversi Atenei italiani, riuniti nella Conferenza Interdipartimentale di Sociologia. Sono più di 100 in tutta Italia le iniziative in programma, che mirano a “istituire un dialogo permanente con il paese, partendo dalla pubblicizzazione dell’innovativa produzione scientifica, didattica e culturale dei Dipartimenti” ma soprattutto ad “accendere la luce sulla società italiana e sui suoi profondi cambiamenti, documentando la profondità storica delle evoluzioni dei vari comparti sociali con i dati di ricerca e la sapienza dei saperi scientifici, messi in dialogo con la società civile e con le principali istituzioni, Associazioni e Imprese nazionali e internazionali”.



Gli appuntamenti leccesi sono in programma il 16, 17 e 18 ottobre 2018 all’Università del Salento, sul tema “Emergenze sociali e umanitarie. Politiche pubbliche e rappresentazioni mediatiche nella società del rischio”. Gli organizzatori – del Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo - hanno inteso promuovere il dibattito su un tema «reso ancor più attuale dalle trasfigurazioni che la comunicazione esercita sulla percezione del rischio e sulle opportunità dell’inclusione». Due momenti di incontro e discussione avranno per oggetto i temi “Migrazioni e trasformazioni sociali. La società italiana tra arrivi, partenze e processi di inte(g)razione” e “Welfare e povertà: dai dati alle politiche”, mentre un terzo appuntamento discuterà di “Immagini e narrazioni nelle emergenze umanitarie e sociali”. Ciascun dibattito si avvarrà di esperti del settore (in particolare provenienti dall’ISTAT), accademici, del mondo delle professioni e della società civile, con l’obiettivo di offrire «una rappresentazione accurata del fenomeno e indagando il rapporto tra i processi indagati e la realtà territoriale locale».



> Il programma



Martedì 16 ottobre, ore 11, aula Sp2 Edificio Sperimentale (viale Calasso, Lecce)

Immagini e narrazioni nelle emergenze sociali e umanitarie

Coordina: Emiliano Bevilacqua (Università del Salento)

Saluti: Francesco Somaini, Vice Direttore Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo

Intervengono:

• Stefano Cristante, Università del Salento

• Stefania Gualtieri, responsabile politiche comunitarie Comunità Emmanuel

• Claudio Scamardella, Direttore Nuovo Quotidiano di Puglia

• Luigi Spedicato, Università del Salento



Mercoledì 17 ottobre, ore 15.30, aula 4/C2 edificio 6 complesso Studium2000 (via di Valesio, Lecce)

Migrazioni e trasformazioni sociali. La società italiana tra arrivi, partenze e processi di inte(g)razione

Coordina: Antonio Ciniero (Università del Salento):

Intervengono:

• Gennaro Avallone, Università di Salerno

• Maria Grazia De Donatis, psicoanalista e ricercatrice

• Monica Perez, ISTAT



Giovedì 18 ottobre, ore 15.30, aula 6/C4 edificio 6 complesso Studium2000 (via di Valesio, Lecce)

Povertà, inclusione e politiche sociali

Coordina: Alessandra Fasano (Università del Salento)

Intervengono:

• Valeria de Martino, ISTAT

• Guglielmo Forges Davanzati, Università del Salento

• Antonio Marsella, Università del Salento

• Andrea Pignataro, coordinatore Gruppo Umano Solidarietà Puglia

• Fernando Scozzi, responsabile centro per l’impiego di Gallipoli

• Francesca Vincenti, funzionario area socio-educativa ambito territoriale Lecce