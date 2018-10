Bari - ONLINE L’AVVISO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A CONTRASTO DELLA MOROSITÀ INCOLPEVOLE 15/10/2018 Il vicesindaco e assessore al Patrimonio Pierluigi Introna rende noto che è in pubblicazione da questa mattina sul sito istituzionale, a questo link, il bando per l’erogazione dei contributi a contrasto della morosità incolpevole per sostenere le famiglie in difficoltà con il pagamento dell’affitto di casa in quanto destinatarie di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione di convalida.



Per ottenere il contributo, il proprietario dell’alloggio che intenda sottoscrivere un impegno con il Comune di Bari dovrà dichiarare di accettare la somma prevista, pari a un massimo di 8.000 €, per le morosità accertate per le quali non avrà più nulla a pretendere, rinunciando così a proseguire la procedura di convalida o di esecuzione dello sfratto. In alternativa, il proprietario dell’alloggio dovrà dichiarare di consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile accettando la somma pari alle mensilità di differimento, fino a un massimo di 6.000 €.



Ad ogni modo, l’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non potrà superare i 12.000 € in vista di un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato.



Per quanto riguarda invece le famiglie morose, potranno concorrere all’accesso ai contributi coloro i quali abbiano ricevuto un atto di intimazione di sfratto per morosità (con citazione di convalida) e che siano in possesso di un reddito ISEE non superiore a 35.000 € o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore a 26.000 €. Né il richiedente, né alcuno dei componenti del nucleo familiare dovrà essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili nel territorio nazionale adeguati alle esigenze del nucleo in questione.



La priorità in graduatoria sarà riconosciuta ai nuclei familiari al cui interno vi sia un componente ultrasettantenne o minore o con invalidità accertata per almeno il 74% o che sia in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Ad oggi l’amministrazione comunale dispone di un fondo di 300.000 € immediatamente erogabili, grazie al provvedimento di liquidazione posto in essere dalla Regione Puglia, cui in seguito potranno aggiungersi ulteriori fondi a seconda dell’entità delle richieste.



“Con la pubblicazione di questo avviso - dichiara Pierluigi Introna - contiamo di dare respiro alle tante famiglie in difficoltà con il pagamento degli affitti, grazie a un meccanismo a sportello che consentirà di erogare i contributi in maniera rapida fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Sarà nostra cura far sì che le informazioni su questa misura, che tutela tanto i morosi incolpevoli quanto i proprietari di casa, circolino il più possibile e vengano promosse presso le sedi di tutti i Municipi e i presidi diffusi sul territorio comunale.



L’auspicio è che anche i singoli proprietari di casa e i sindacati di categoria siano sensibili al bando, concorrendo con noi a realizzare una politica utile a sanare i debiti di chi ha contratto morosità incolpevole e a non incrementare il disagio sociale legato all’emergenza abitativa. Contiamo molto anche sulla collaborazione dei sindacati degli inquilini affinché promuovano il più possibile l’avviso che consente di tutelare le famiglie che in questo modo non dovranno abbandonare le loro abitazioni e cambiare drasticamente le loro abitudini, con il trasferimento dei figli in un’altra scuola o con la ricerca di alloggi in zone più lontane della città. Si tratta di una misura dal grande valore sociale alla quale possono partecipare anche i nuclei familiari inseriti nelle vigenti graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale”.



Le domande per l’erogazione del contributo dovranno essere consegnate a mano presso la ripartizione Patrimonio, in via Archimede 41/a, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e il martedì anche dalle ore 15.30 alle 17.30, oppure presentate via pec all’indirizzo patrimonio.comunebari@pec.rupar.puglia.it.