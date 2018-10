Calimera (Lecce) - La notte della Luna - MoonWatch Party al Museo di Storia Naturale del Salento 17/10/2018 La notte della Luna - MoonWatch Party

Sabato 20 ottobre 2018

Museo di Storia Naturale del Salento, Strada Provinciale per Borgagne, Km1 - Calimera



Una notte dedicata all’osservazione del nostro satellite naturale. Si tiene a partire dalle 19 l’International Observe the Moon Night - una manifestazione internazionale promossa dalla Nasa: in tutto il mondo, nella stessa serata, osserveremo la Luna.



Ingresso

€ 6,00 Adulti

€ 3,00 Bambini da 6 a 12 anni

€ 15,00 Famiglia (2 adulti e due bambini)





Attività (incluse nel biglietto d’ingresso)

• Osservazione della Luna con i telescopi del Gruppo Astrofili del Salento

• Ingresso al planetario con guida

• Laboratori per bambini a cura de Il Dado Gira

• Reintroduzione di rapaci in natura.





Visite (non incluse nel biglietto d’ingresso)

• Museo di Storia naturale € 3,00

• Vivarium € 3,00

• Parco faunistico € 3,00 (munirsi di torcia)



Servizi

Bar

Creperia

Sala lettura



Info e prenotazioni: info@msns.it, tel: 389 1326102 - 345 6186364 - 320 6586561, www. museocalimera.it