25 ottobre - "Soirée Rossiniana" per la rassegna Brindisi classica 25/10/2018 Giovedì 25 ottobre 2018 (ore 20.00) - Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi

"Soirée Rossiniana"

FRANCESCA LONGARI soprano - DANIELA PINI mezzosoprano

CHRISTIAN COLLIA tenore - MAURIZIO LEONI basso, baritono

VINCENZO RANA pianoforte



Giovedì 25 ottobre 2018 (ore 20.00) prende il via a Brindisi nel Salone di rappresentanza della Provincia la XXXIV edizione della stagione concertistica "BrindisiClassica", organizzata dall'Associazione "Nino Rota" sotto l'egida del MiBACT, con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune e della Provincia di Brindisi e sponsorizzata dall'ENEL.

Ricorrendo il 150° anniversario di morte di Gioachino Rossini, la Direzione Artistica, composta dalle Prof.sse Silvana Libardo e Francesca Salvemini, ha voluto onorare la figura e l'opera del grande compositore dedicandogli la serata inaugurale.

A deliziare il pubblico con celebri arie, duetti, terzetti e quartetti, dal repertorio lirico operistico del "Cigno di Pesaro", saranno in scena i noti cantanti lirici Francesca Longari (soprano), Daniela Pini (mezzosoprano), Christian Collia (tenore), Maurizio Leoni (basso, baritono); al pianoforte il M° Vincenzo Rana, che da oltre un ventennio è collaboratore al pianoforte e di direttore musicale di palcoscenico in importanti Teatri di tradizione e Festival (Teatro Petruzzelli di Bari, Teatro V. Emanuele di Messina, Teatro Verdi di S. Severo, Teatro Cilea di Reggio Calabria, Politeama Greco di Lecce, Festival della Valle d’Itria, Opera Giocosa di Savona, Wexford Opera Festival in Irlanda).

Curriculum di tutto rispetto dei cantanti protagonisti: Francesca Longari entra a far parte dell’ensemble dei giovani artisti all’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino nel 2015 e si perfeziona con insigni Maestri. Ha debuttato diversi e impegnativi ruoli operistici a Firenze (Teatro Goldoni, Teatro del Maggio Musicale di Firenze, Palazzo Pitti), al Teatro Comunale di Bologna, al Festival Rossini di Wildbad e varie in tournée in Italia e all'estero. Daniela Pini, dotata di una straordinaria duttilità vocale, ha un repertorio che spazia dalla musica barocca a quella contemporanea e vanta moltissime collaborazioni con Direttori e Registi ai più alti livelli in ruoli operistici da protagonista nei maggiori Teatri d’Europa, USA, Colombia, Giappone. Christian Collia, formatosi al Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma e all’Accademia Rossiniana di Pesaro, ha debuttato in varie opere del repertorio operistico rossiniano in Teatri quali il "Petruzzelli" di Bari, il "V. Bellini" di Catania, "La Fenice" di Venezia, "Politeama Greco" di Lecce e nella Cadogan Hall di Londra. Maurizio Leoni è un artista eclettico che ha approfondito e frequentato svariati ambiti della musica classica vocale. È elemento stabile di tre formazioni da camera, vanta quattordici prime assolute in opere contemporanee e del ‘900 e ha debuttato in importanti ruoli operistici nei maggiori teatri italiani ed esteri (Opéra-Comique di Parigi, Bunka Kaikan di Tokyo). Uno spettacolo da non perdere.



Ingresso € 10,00 - Ridotto studenti e under 25 € 5,00

Info: 3288440033 - www.associazioneninorota.it