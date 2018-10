[PHOTOGALLERY] Palagiano (Taranto) - Antonella Vignola e Marco Putignano sul podio del Campionato Mondiale di Acconciatura, a Parigi. 17/10/2018 Domani, l‘Amministrazione Comunale li premia. Ore 17,30,presso la sala Dinamismi





PALAGIANO (TA). L’Accademia Acconciatori Misti centro UAAMI di Palagiano, con Cosimo Rocco Marinelli presidente e Gianluca Caputo vicedirettore, arriva a Parigi e, con le sue eccellenze, stravince all’OmchairworldCup, il campionato mondiale di acconciatura, portando agli onori della gloria la città del clementine.

Di qui, la volontà e l’impegno dell’Amministrazione Comunale di organizzare una cerimonia per premiare quelle eccellenze, figlie di questa terra e, soprattutto, orgoglio per Palagiano e l’intera Puglia.

Si terrà domani, giovedì 18 ottobre, alle ore 17,30 , presso la sala Dinamismi Interculturali, in Corso Lenne (al primo piano della biblioteca comunale). Un riconoscimento, dunque, sarà consegnato dal sindaco Domiziano Lasigna ad Antonella Vignola e Marco Putignano.

Castellanetana d’origine, ma da dieci anni residente a Palagiano, Antonella è socio fondatore e docente dell’Accademia Acconciatori Misti palagianese. Si è aggiudicata il trofeo più ambito del campionato del mondo di acconciatura maschile e femminile, svoltosi l’8, il 9 e il 10 settembre nel salone dell’Expo di Parigi al Le Porte De Versailles.

Antonella Vignola ha vinto il titolo di Campionessa del Mondo nella categoria Senior Ladies Fashion Day Style (Acconciatura da giorno) e Evening Style (Acconciatura da sera). Ha partecipato in squadra (composta da Gianni Simone di Barletta, Francesca Di Raimondo di Catania e Mary Sindaco di Galatina), gareggiando con altri competitors provenienti da diverse Accademie UAAMI d’Italia. Ad “allenarla” i trainers Michele Di Bisceglie e Guglielmo Mangili: il primo, di Ruvo di Puglia, pluricampione del mondo e professionista affermato da tempo nell’ambito della moda e della televisione con all’attivo partecipazioni al Festival del Cinema e di Sanremo; il secondo, di Bergamo, pluricampione con vari riconoscimenti in qualità di formatore e tutor.

Portando a casa ben quattro medaglie d’oro e due d’argento, un quarto e quinto posto più il trofeo Best Color Awards 2018 (miglior colore per la categoria al mondo) Antonella Vignola diventa orgoglio e vanto per la città di Palagiano e non solo.

Tra gli altri docenti della stessa Accademia palagianese, premiato anche Alessio Savino, di Sammichele di Bari, che si è aggiudicato il titolo di campione del Mondonelle categoria Senior Gents Technical (classico con sfumatura all’italiana e by night), in squadra con il direttore tecnico Maschile della stessa Accademia, Marco Putignano, storico competitor ormai presente da anni nelle più grandi manifestazioni italiane europee e internazionali del settore. Entrambi allenati dal trainer ufficiale Omc (Organizzazione Mondiale Coiffeur) Aldo Vigolo (pluricampione mondiale).