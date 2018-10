Lamonarca-Emiliano-Vacca La Canzone Volare ricordata in New York nel suo 60.mo anniversario 17/10/2018 A distanza di sessant’anni dalla sua nascita, il brano “Volare” fa ancora parlare di sé nel mondo. Era il 1958 quando il famoso artista italiano Domenico Modugno (di origini pugliesi) e Franco Migliacci diedero “vita” a quello che è definito ancora oggi tra i brani Italiani più celebri nel mondo.

A ricordare ed omaggiare il brano in questo importante anniversario è stato il noto tenore Italo-Americano Luciano Lamonarca (anch’egli di origini pugliesi), che per l’occasione ha lanciato una pagina web dedicata dove, a parte includere importanti notizie sul compositore e sulla canzone stessa, mette a disposizione del visitatore la sua recente registrazione della canzone, in formato mp3, ed in maniera totalmente gratuita. L’iniziativa include anche il brano “Piove” (il quale titolo è Ciao, ciao bambina), e che è inclusa come bonus.

“Nel "marcare" il mio 10.mo anniversario qui negli Stati Uniti d'America, ho pensato che fosse arrivato il tempo di produrre il mio terzo album. Nel fare ciò ho voluto pagare il mio tributo alla canzone "Volare", composta da Domenico Modugno, e conosciuto qui negli U.S.A. come "Mr. Volare", nel 60.mo anniversario della sua composizione. Quale "figlio orgoglioso" della Puglia, non avrei potuto essere più felice nel lanciare questo progetto musicale, e di rendere disponibili i due brani musicali in maniera gratuita a tutti coloro che visiteranno la mia pagina web dedicata: www.lucianolamonarca.com/volare” ha dichiarato il Tenore Luciano Lamonarca.



Il singolo "Volare" è stato lanciato Martedì, 9 Ottobre 2018, all'interno dell'evento esclusivo "Experience Puglia", tenutosi presso il Domenico Vacca Club. Tra i presenti vi erano, a parte lo stilista Domenico Vacca che ha fatto gli onori di casa, il collaboratore CNN ed ex Presidente della Contea del Westchester dello Stato di New York, On. Robert Astorino, il chirurgo di fama internazionale Cataldo Doria, nonché la delegazione della Puglia in visita in New York e Washington, capeggiata dal Presidente della Regione, On. Michele Emiliano.